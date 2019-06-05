Побит национальный рекорд жары для 5 июня

В среду к трем часам дня на 16 станциях метеонаблюдений побит рекорд максимальной температуры воздуха для 5 июня, а в Павилосте побит национальный рекорд жары.
По данным Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, в Павилосте воздух прогрелся до +30,5 градуса, что на одну десятую градуса больше, чем прежний рекорд, зарегистрированный в 1956 году в Колке.
В Стенде было +30,3 градуса тепла, в Риге +29,7 градуса, что выше прежнего рекорда.
На остальной территории страны воздух прогрелся до +27..+29 градусов, и только в Колке было холоднее - всего +23.