Ср, 5.06.2019
Конечно, в поединке против Нурмагомедова американец не будет фаворитом, но Порье совсем не смущает "роль второго плана". Он на протяжении всей карьеры находился в тени кого-то, а затем выходил из неё и побеждал сильных бойцов. Русский TVNET

Побит национальный рекорд жары для 5 июня

Лето. Иллюстративне фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В среду к трем часам дня на 16 станциях метеонаблюдений побит рекорд максимальной температуры воздуха для 5 июня, а в Павилосте побит национальный рекорд жары.

По данным Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, в Павилосте воздух прогрелся до +30,5 градуса, что на одну десятую градуса больше, чем прежний рекорд, зарегистрированный в 1956 году в Колке.

В Стенде было +30,3 градуса тепла, в Риге +29,7 градуса, что выше прежнего рекорда.

На остальной территории страны воздух прогрелся до +27..+29 градусов, и только в Колке было холоднее - всего +23.

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