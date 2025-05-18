Премьер-министр посетит интронизацию папы Льва XIV в Ватикане

Церемония инаугурации Папы Льва XIV, первого американца на престоле Святого Петра, пройдет на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие уже собрало около 250 000 верующих и более 150 официальных делегаций со всего мира.

Среди присутствующих - вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также королевские особы из Испании и Великобритании.

Первая общая аудиенция Льва XIV запланирована на среду, 21 мая, а 24 мая он встретится с членами Римской курии - высшими должностными лицами Ватикана.

Ранее сообщалось, что конклав Католической церкви 8 мая избрал новым Папой кардинала Роберта Прево, который при вступлении в должность принял имя Лев XIV. Папа Франциск, возглавлявший церковь с 2013 года, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.

Папа Лев XIV, уроженец Чикаго и бывший миссионер в Перу, стал первым понтификом из США и первым представителем Ордена святого Августина на этом посту.