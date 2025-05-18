ВИДЕО Папа Лев XIV вступил в должность

Церемония началась с молитвы у гробницы апостола Петра в базилике, после чего Папа получил традиционные символы власти - паллий и перстень рыбака. В своей проповеди он подчеркнул стремление к единству и миру, призвав Церковь стать "знаком примирения в разделенном мире".

Среди присутствующих были премьер-министр Латвии Эвика Силиня, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский, президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Канады Марк Карни, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Российскую делегацию возглавила министр культуры Ольга Любимова.

Папа Лев XIV уже заявил о готовности Ватикана стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией, подчеркнув важность диалога и дипломатии в разрешении конфликтов.

Следующим этапом понтификата станет официальное вступление в должность епископа Рима, которое состоится 25 мая в базилике Святого Иоанна Латеранского.

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Папа Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Превост, стал первым американцем и вторым понтификом с латиноамериканскими корнями, возглавившим Католическую церковь. Родом из Чикаго, он имеет двойное гражданство США и Перу, где долгое время служил миссионером.