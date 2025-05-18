Дипломат: российская делегация вела себя как "гангстеры" и угрожала вечной войной

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Кислица рассказал журналистам, что в переговорах был крайне неприятный момент, когда российская делегация стала вести себя "по-гангстерски". По его словам, Мединский заявил буквально следующее: "Возможно, кто-то из сидящих за этим столом потеряет еще больше близких, потому что Россия готова воевать вечно".

Издание подчеркивает, что эти слова были особенно болезненными для самого Кислицы: вскоре после начала российского вторжения в Украину в 2022 году погиб его близкий родственник.

SkyNews также отмечает, что российская сторона изначально не демонстрировала никакой готовности к конструктивному диалогу. Вместо этого представители Москвы сразу же начали выдвигать ультимативные требования: украинские войска должны полностью покинуть территории, которые Россия считает своими, причем без каких-либо условий.