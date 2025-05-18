Член украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Сергей Кислица заявил, что российские дипломаты вели себя как "гангстеры", а глава делегации Владимир Мединский открыто угрожал украинской стороне, передает SkyNews.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Кислица рассказал журналистам, что в переговорах был крайне неприятный момент, когда российская делегация стала вести себя "по-гангстерски". По его словам, Мединский заявил буквально следующее: "Возможно, кто-то из сидящих за этим столом потеряет еще больше близких, потому что Россия готова воевать вечно".
Издание подчеркивает, что эти слова были особенно болезненными для самого Кислицы: вскоре после начала российского вторжения в Украину в 2022 году погиб его близкий родственник.
SkyNews также отмечает, что российская сторона изначально не демонстрировала никакой готовности к конструктивному диалогу. Вместо этого представители Москвы сразу же начали выдвигать ультимативные требования: украинские войска должны полностью покинуть территории, которые Россия считает своими, причем без каких-либо условий.
Стоит напомнить, что недавно журналист Fox News Брет Байер взял интервью у президента США Дональда Трампа. В ходе беседы Байер неоднократно спрашивал, собирается ли Трамп оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот прекратил агрессию против Украины. Однако Трамп, отвечая, говорил о деньгах, критиковал президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена, а также хвалил своего представителя Стива Уиткоффа. Он уклонился от осуждения Путина, заметив, что тот "уже устал от войны".
Как заключает SkyNews, при такой позиции Трампа у Путина нет повода для беспокойства.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская сторона выдвинула целый ряд требований, заведомо невыполнимых для Киева.
В частности, среди условий прекращения огня Москва назвала отказ Киева от ряда территорий, а также от идеи требовать с России репараций за нанесенный ущерб.
Более того, руководитель российской делегации Мединский открыто дал понять, что в планах Кремля мира нет: "Россия готова к бесконечной войне с Украиной", - сказал он, угрожая захватить Сумскую и Харьковскую области.
"Мы со Швецией в свое время воевали 21 год. А сколько лет вы готовы воевать?" - задал вопрос Мединский украинским дипломатам.
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