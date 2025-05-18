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Дипломат: российская делегация вела себя как "гангстеры" и угрожала вечной войной

Российская делегация на переговорах в Стамбуле
Российская делегация на переговорах в Стамбуле Фото: AFP / Scanpix

Член украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Сергей Кислица заявил, что российские дипломаты вели себя как "гангстеры", а глава делегации Владимир Мединский открыто угрожал украинской стороне, передает SkyNews.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Кислица рассказал журналистам, что в переговорах был крайне неприятный момент, когда российская делегация стала вести себя "по-гангстерски". По его словам, Мединский заявил буквально следующее: "Возможно, кто-то из сидящих за этим столом потеряет еще больше близких, потому что Россия готова воевать вечно".

Издание подчеркивает, что эти слова были особенно болезненными для самого Кислицы: вскоре после начала российского вторжения в Украину в 2022 году погиб его близкий родственник.

SkyNews также отмечает, что российская сторона изначально не демонстрировала никакой готовности к конструктивному диалогу. Вместо этого представители Москвы сразу же начали выдвигать ультимативные требования: украинские войска должны полностью покинуть территории, которые Россия считает своими, причем без каких-либо условий.

Стоит напомнить, что недавно журналист Fox News Брет Байер взял интервью у президента США Дональда Трампа. В ходе беседы Байер неоднократно спрашивал, собирается ли Трамп оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот прекратил агрессию против Украины. Однако Трамп, отвечая, говорил о деньгах, критиковал президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена, а также хвалил своего представителя Стива Уиткоффа. Он уклонился от осуждения Путина, заметив, что тот "уже устал от войны".

Как заключает SkyNews, при такой позиции Трампа у Путина нет повода для беспокойства.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская сторона выдвинула целый ряд требований, заведомо невыполнимых для Киева.

В частности, среди условий прекращения огня Москва назвала отказ Киева от ряда территорий, а также от идеи требовать с России репараций за нанесенный ущерб.

Более того, руководитель российской делегации Мединский открыто дал понять, что в планах Кремля мира нет: "Россия готова к бесконечной войне с Украиной", - сказал он, угрожая захватить Сумскую и Харьковскую области.

"Мы со Швецией в свое время воевали 21 год. А сколько лет вы готовы воевать?" - задал вопрос Мединский украинским дипломатам.

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