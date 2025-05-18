В Латвию прибывает глава МИД Молдовы Попшой

В понедельник, 19 мая, Попшой встретится с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже ("Новое Единство"). В ходе встречи планируется обсудить двусторонние отношения между Латвией и Молдовой, интеграцию Молдовы в Европейский союз, а также ситуацию с безопасностью в регионе, осложненную российской агрессией против Украины и гибридными угрозами, которые Россия направляет против самой Молдовы. Совместная пресс-конференция министров пройдет в Министерстве иностранных дел с 14:30 до 15:00.

Во время визита министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") и Попшой подпишут соглашение между правительствами Латвии и Молдовы о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Поскольку Молдова не является членом ЕС, это соглашение существенно облегчит участие в дорожном движении граждан обеих стран, переехавших на постоянное жительство в другую страну.

Кроме того, молдавский министр встретится с вице-спикером Сейма Зандой Калниней-Лукашевицей ("Новое Единство"), председателем комиссии Сейма по иностранным делам Инарой Мурниеце (Нацобъединение), а также с директором Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янисом Сартсом. Попшой и Браже проведут встречу со слушателями программы НАТО по полевым учениям и симуляциям, обсудив актуальные вопросы безопасности.

В рамках программы визита глава внешнеполитического ведомства Молдовы посетит Музей оккупации Латвии, выступит с открытой лекцией в Латвийском университете, а также даст интервью латвийским средствам массовой информации.