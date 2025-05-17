Трамп собирается звонить Путину, чтобы обсудить прекращение "кровавой бани"

Президент США Дональд Трамп будет разговаривать по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.
Разговор запланирован на понедельник, 19 мая, с 10:00 до 16:00 по центральноевропейскому времени (12:00-18:00 по латвийскому времени). Точное время разговора Трамп не уточнил.
"Темами переговоров станут прекращение "кровавой бани", в которой еженедельно гибнет в среднем более 5 тысяч российских и украинских солдат, а также вопросы торговли", - говорится в сообщении американского президента.
После переговоров с Путиным Трамп планирует побеседовать с президентом Украины Владимиром Зеленским и "различными членами НАТО".
Трамп выразил надежду, что переговоры будут продуктивными и что будет достигнуто соглашение о прекращении огня, чтобы положить конец этой "очень жестокой войне".
Он добавил, что "война вообще не должна была случиться".
🚨BREAKING: Trump to Call Putin to Stop “Bloodbath” pic.twitter.com/HGj7dArmCz— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) May 17, 2025
Информация о запланированном телефонном разговоре появилась после того, как в пятницу, 16 мая, Трамп заявил журналистам, что встретится с Путиным, "как только мы сможем это организовать".
В течение нескольких месяцев администрация Трампа призывала Россию и Украину договориться о 30-дневном прекращении огня.
Высокопоставленные чиновники администрации Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио, в последние дни указывали, что для заключения сделки с Москвой, скорее всего, потребуется личная встреча между Трампом и Путиным.
"Единственный способ добиться прорыва в отношениях между президентом Трампом и Путиным - это их встреча", - сказал Рубио, добавив, что "ничего продуктивного" не произойдет, пока два лидера не начнут разговаривать.
В субботу Рубио побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, приветствовал соглашение об обмене пленными, достигнутое в Турции, и подтвердил, что администрация Трампа "полностью привержена прочному прекращению войны между Россией и Украиной".
Это заявление было сделано после того, как в субботу в результате удара российского беспилотника на северо-востоке Украины погибли, по данным агентства The Associated Press, по меньшей мере девять человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!