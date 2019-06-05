"Согласие" отставку Турлайса с поста мэра Риги не поддержит

Руководитель фракции Анна Владова заявила, что фракция поручила Турлайсу переговоры с оппозицией и отдельных встреч с оппозицией не проводит.

"У нашей фракции с Турлайсом полностью согласованы позиции по всем вопросам", - сказала Владова.

Она добавила, что встречи с "Фракцией независимых депутатов", которую образовали четыре вышедших из "Согласия" депутата, не было.

На вопрос, возможно ли, что в голосовании по отставке Турлайса примет участие член "Согласия" Максим Толстой, Владова ответила, что он все еще находится на больничном и неизвестно, когда вернется на работу.

Толстой не появлялся в думе с начала скандала, связанного с коррупцией в Рижском бюро по развитию туризма.