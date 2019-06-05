"Согласие" отставку Турлайса с поста мэра Риги не поддержит

Если оппозиционные партии Рижской думы инициируют отставку мэра Риги Дайниса Турлайса ("Честь служить Риге", ЧСР), фракция "Согласия" эту инициативу не поддержит.
Руководитель фракции Анна Владова заявила, что фракция поручила Турлайсу переговоры с оппозицией и отдельных встреч с оппозицией не проводит.
"У нашей фракции с Турлайсом полностью согласованы позиции по всем вопросам", - сказала Владова.
Она добавила, что встречи с "Фракцией независимых депутатов", которую образовали четыре вышедших из "Согласия" депутата, не было.
На вопрос, возможно ли, что в голосовании по отставке Турлайса примет участие член "Согласия" Максим Толстой, Владова ответила, что он все еще находится на больничном и неизвестно, когда вернется на работу.
Толстой не появлялся в думе с начала скандала, связанного с коррупцией в Рижском бюро по развитию туризма.
Руководитель фракции ЧСР Вячеслав Степаненко хотел бы слышать аргументы оппозиции - что такого сделал Турлайс на посту мэра Риги за неделю, что его уже надо свергать.