Депутата РД от "Согласия" Толстого не арестовали, но применили другие меры пресечения

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) применило в отношении депутата Рижской думы, бывшего члена правления Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) Максима Толстого меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Не называя имени, в KNAB агентству LETA сообщили, что в отношении одного лица избраны не связанные с лишением свободы меры пресечения - запрет на определенный род занятий, запрет на выезд из страны и запрет приближаться к определенным лицам.
В KNAB подтвердили, что запрет на определенный род занятий касается работы в RTAB. Толстой из бюро уже уволился.
Подозреваемыми по уголовному процессу признаны три человека. Как уже сообщалось, кроме Толстого в деле фигурируют бывший член правления RTAB Вита Ермоловича и руководитель бюро Ингуна Приедите.
Как сообщалось, Толстой 14 мая вернулся из командировки и подал в KNAB больничный лист. 28 мая KNAB его задержал.
13 мая KNAB провел неотложные уголовно-процессуальные действия, включая более 10 обысков по разным адресам не только в Латвии, но и параллельно в Германии, Швеции и Испании. Изъят большой объем информации, носители данных, акцизные товары без акцизной маркировки. Допрошено несколько десятков человек. алкогольными напитками.
13 мая были задержаны Ермоловича и Приедите.
Имеющиеся в распоряжении KNAB факты свидетельствуют о том, что должностные лица RTAB, возможно, разбазарили финансовые средства учреждения в крупном размере, в том числе заключая фиктивные договоры, оплачивая частные расходы, подделывая документы и используя их, трудоустраивая фиктивных работников и мошенничая с финансовыми средствами в крупных размерах.