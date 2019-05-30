Депутата РД от "Согласия" Толстого не арестовали, но применили другие меры пресечения

Не называя имени, в KNAB агентству LETA сообщили, что в отношении одного лица избраны не связанные с лишением свободы меры пресечения - запрет на определенный род занятий, запрет на выезд из страны и запрет приближаться к определенным лицам.

В KNAB подтвердили, что запрет на определенный род занятий касается работы в RTAB. Толстой из бюро уже уволился.

Подозреваемыми по уголовному процессу признаны три человека. Как уже сообщалось, кроме Толстого в деле фигурируют бывший член правления RTAB Вита Ермоловича и руководитель бюро Ингуна Приедите.

Как сообщалось, Толстой 14 мая вернулся из командировки и подал в KNAB больничный лист. 28 мая KNAB его задержал.

13 мая KNAB провел неотложные уголовно-процессуальные действия, включая более 10 обысков по разным адресам не только в Латвии, но и параллельно в Германии, Швеции и Испании. Изъят большой объем информации, носители данных, акцизные товары без акцизной маркировки. Допрошено несколько десятков человек. алкогольными напитками.

13 мая были задержаны Ермоловича и Приедите.