На Эвересте собрали 11 тонн мусора

Как сообщил представитель департамента туризма Дандурадж Гимир, экспедиция провела на горе несколько недель, собирая упаковки от продуктов питания, банки, бутылки и пустые кислородные баллоны.

Часть мусора на авиатранспорте доставили в Катманду и передали переработчикам отходов. Чиновники считают мероприятие удавшимся, однако на горе по-прежнему остается мусор, часть которого покрывает снег и он становится виден только после повышения температуры воздуха.

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Должностные лица не смогли установить, сколько именно мусора находится на самой высокой горе мира. Большая часть находится между вторым и третьим лагерем, в которых альпинисты отдыхают по пути в гору.

По словам Гимира, тающий снег открыл четыре трупа, которые были доставлены в базовый лагерь, а затем в больницу Катманду для идентификации.