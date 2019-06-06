Вместо Брасовского моста может быть построен новый

Еще предстоит принять решение о том, строить ли совершенно новый мост или внести улучшения в имеющийся проект. Если будет решено строить новый мост, он будет готов в 2023 году, добавил Буров.

Если будет принято решение строить новый мост, действующий сейчас договор о реконструкции моста придется расторгнуть. По словам Бурова, мост будет законсервирован, то есть ситуация с его безопасностью не изменится.

Как подчеркнул вице-мэр, решение нужно принять как можно быстрее, потому что сейчас строители на Брасовском мосту ничего не делают, но им за это платят.

Решение о строительстве нового моста планируется принять до конца июня. В решении вопроса будут участвовать департамент сообщения Рижской думы и Латвийский союз инженеров-строителей.

Строительство нового моста помешает движению трамваев, сказал Буров. Чтобы обеспечить движение остальных транспортных средств, нужно как можно скорее реализовать совместный с Latvijas dzelzceļš проект переезда.

Реконструкция Брасовского моста началась в апреле. Планируется отремонтировать несущие конструкции, покрытие, трамвайные рельсы, заменить освещение и перила.

Брасский мост построен в 1959 году.