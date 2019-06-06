Чт, 6.06.2019
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"Только через суд": Собчак не удалось помирить BadComedian и компанию Kinodanz
Видео

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak/коллаж Русский TVNET

Российская журналистка Ксения Собчак разместила на своем YouTube-канале видео, где рассказала, что искренне пыталась уладить конфликт между блогером Евгением Баженовым и компанией Kinodanz (KD Studios). 

Напомним, компания подала на блогера в суд за нарушение авторских прав, которое якобы есть в обзоре Баженова на картину "За гранью реальности".

Компания требует компенсацию в 1 миллион рублей. Сам Евгений с этим не согласен, он также не считает, что есть какие-либо нарушения.

Накануне блогер записал видеообращение в котором упомянул, что может закрыть канал из-за судов, которые длятся уже полгода.

Ролик собрал свыше 5 миллионов просмотров, а также под ним было оставлено свыше 280 тысяч комментариев. 

Ксения Собчак попыталась урегулировать конфликт. Она связалась с компанией Kinodanz, которая отметила, что готова пойти на мировую, встретиться с Баженовым и отозвать иск. 

Но сам блогер на это не согласился. Он пояснил журналистке, что теперь вопрос находится в правовой зоне и решаться будет при помощи суда. 

В свою очередь, издание "Коммерсант" публикует мнение компании, в котором руководство концерна поясняет, что в своем обзоре Баженов раскрыл весь сюжет фильма. Это привело к "падению продаж фильма на легальных ресурсах".

Продюсеры также рассказали, что ряд иностранных распространитель изменили условия договоров после появления отрывков из фильма в блоге Баженова. 

Блогер также указывал на связь компании с Минкультом РФ, но в ведомстве объяснили, что отношения к судебному разбирательству не имею. 

Кроме того, Евгения Баженова поддержали режиссеры, которым чаще всего "доставалось" во время его обзоров -  Федор Бондарчук и Сарик Андреасян.

Издание также сообщает, что слушание по делу Евгения Баженова в Красногорском городском суде Московской области пройдет на 24 июня.

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