"Только через суд": Собчак не удалось помирить BadComedian и компанию Kinodanz

Напомним, компания подала на блогера в суд за нарушение авторских прав, которое якобы есть в обзоре Баженова на картину "За гранью реальности".

Компания требует компенсацию в 1 миллион рублей. Сам Евгений с этим не согласен, он также не считает, что есть какие-либо нарушения.

Накануне блогер записал видеообращение в котором упомянул, что может закрыть канал из-за судов, которые длятся уже полгода.

Ролик собрал свыше 5 миллионов просмотров, а также под ним было оставлено свыше 280 тысяч комментариев.

Ксения Собчак попыталась урегулировать конфликт. Она связалась с компанией Kinodanz, которая отметила, что готова пойти на мировую, встретиться с Баженовым и отозвать иск.

Но сам блогер на это не согласился. Он пояснил журналистке, что теперь вопрос находится в правовой зоне и решаться будет при помощи суда.

В свою очередь, издание "Коммерсант" публикует мнение компании, в котором руководство концерна поясняет, что в своем обзоре Баженов раскрыл весь сюжет фильма. Это привело к "падению продаж фильма на легальных ресурсах".

Продюсеры также рассказали, что ряд иностранных распространитель изменили условия договоров после появления отрывков из фильма в блоге Баженова.

Блогер также указывал на связь компании с Минкультом РФ, но в ведомстве объяснили, что отношения к судебному разбирательству не имею.

Кроме того, Евгения Баженова поддержали режиссеры, которым чаще всего "доставалось" во время его обзоров - Федор Бондарчук и Сарик Андреасян.