Михаил Горбачев находится в больнице

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в данный момент находится в больнице. Об этом он сам рассказал РИА "Новости".
Согласно словам 88-летнего политика, в больнице он находится уже давно. Горбачев подчеркнул, что по возможности он с помощью друзей работает, а также добавил, что в ближайшее время планируется выход его книги.
О том, что Михаил Горбачев попал в больницу, сообщалось ранее в апреле. Тогда сорежиссер фильма о бывшем президенте СССР Андрей Сингер говорил, что экс-президент СССР плохо себя чувствует.
В марте этого года политику исполнилось 88 лет.
15 марта 1990 года Михаил Горбачев был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза. В 2017 году он прокомментировал суждение о том, что он пользуется большей популярностью в странах Запада, а не России. "Я не буду выезжать на Запад, я буду жить в России", — сказал он.