Михаил Горбачев находится в больнице

Согласно словам 88-летнего политика, в больнице он находится уже давно. Горбачев подчеркнул, что по возможности он с помощью друзей работает, а также добавил, что в ближайшее время планируется выход его книги.

О том, что Михаил Горбачев попал в больницу, сообщалось ранее в апреле. Тогда сорежиссер фильма о бывшем президенте СССР Андрей Сингер говорил, что экс-президент СССР плохо себя чувствует.

В марте этого года политику исполнилось 88 лет.