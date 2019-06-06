Погода в Латвии ставит температурные рекорды

Предыдущие температурные рекорды для 6 июня в Латвии был зафиксирован в 1885 году в Риге (+30,9 градуса) и в 2011 году в Вентспилсе (+31,1 градуса).

В четверг на большей части территории Латвии воздух прогрелся до +28..+31 градуса, немного прохладнее было только на Курземском побережье Рижского морского залива.

Грозовые ливни прошли в юго-западных районах Курземе, кратковременные дожди прошли также во многих местах в Видземе и местами в других регионах.

В среду в Павилосте воздух прогрелся до +30,5 градуса, был побит предыдущий национальный температурный рекорд для 5 июня. Позднее в Стенде температура воздуха поднялась до +30,6 градуса.