"Для развития/За!" поддержит кандидатуру Домбровскиса на должность еврокомиссара

В Латвии право номинировать представителя на работу в Еврокомиссии предоставлено премьер-министру, но решение зависит также от мнения партнеров по правящей коалиции.

Как сообщалось, Домбровскис, который сейчас занимает пост вице-президента Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога, в мае был повторно избран в Европарламент. Пока он является главным кандидатом на пост еврокомиссара от Латвии, однако коалиция еще не пришла к решению о его выдвижении, отложив рассмотрение этого вопроса до 10 июня.