"Чтобы развеяться": Меган Маркл обзавелась вредным увлечением

Буквально месяц назад 37-летняя герцогиня первый раз стала мамой. Из-за этого уже долгое время Мегна не появляется на светских мероприятиях, стараясь насладиться радостями материнства по максимуму. Ходят слухи, что в ближайшее время Меган планирует выйти из декретного отпуска. Однако сейчас молодая мама не покидает пределов своей резиденции — она не появилась даже на официальной встрече президента своей США Дональда Трампа с британской королевской семьей.

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Говорят, что подобное затворничество не пошло на пользу любительнице появляться на светских мероприятиях Маркл. Так и есть: девушка часто выходила на публику даже на последних месяцах беременности!

Недавно источник, близкий к королевскому двору, рассказал журналистам Radar Online, что в декрете Меган пытается не скучать... совершая покупки в интернет-магазинах.

"Меган нелегко сидеть дома, но она понимает, что ей и Арчи нужно время перед тем, как начать встречаться с публикой. Поэтому, чтобы развеяться, она сидит в интернете", — рассказал источник.

Согласно словам источника, Меган пленено скупает костюмы для своего малыша, декор для детской комнаты, а также различные лакомства для кормящих мам. Зная любовь герцогини к роскоши, можно предположить, что она истратила уже несколько тысяч фунтов стерлингов.