Лабрадор по кличке Серена будит его по утрам, чтобы он не проспал. 36-летний мужчина и его собака окраски капучино неразлучны. Их можно увидеть и как целенаправленно идущими по улице, так и мирно гуляющими в парке. Серена - вторая собака слепого Алексея Волкова - руководителя общества сервисных собак Teodors. Первую, как можно догадаться, звали Теодор.

У Алексея первая группа инвалидности с 2008 года. В 2009 году он прошел социальную реабилитацию в Реабилитационном центре Латвийского общества слепых, где освоил навыки того, как жить самостоятельно. Зрение Алексей начал терять в 2005 году, когда получил травму глаза.

Через несколько лет возникли проблемы и с другим глазом, и молодой человек больше не мог видеть мир.

Алексей вспоминает: "В 2012 году я написал заявление, чтобы получить собаку-поводыря. Сначала я сомневался, нужна ли мне такая собака, потому что я уже научился самостоятельно передвигаться с помощью белой трости. Примерно через месяц у нас был проверочный тест, чтобы определить, кому отдать собаку Теодора. Ещё несколько людей подали заявку. После тестирования прошел примерно месяц, и я не выдержал: я позвонил Зайге - нашему дрессировщику собак, и спросил: "Кому предоставят собаку? Известно?" Зайга мне ответила: "Вам, Алексей, вам!".

Оказалось, что Теодор выбрал именно меня. Тогда я впервые узнал, что именно собака выбирает себе друга.

На Рождество в 2012 году дрессировщик Зайга подарила Алексею собаку-поводыря. "Я написал в Google имя "Теодор" и узнал, что с греческого языка оно означает "дар Божий". Вместе с Теодором в 2013 году мы приняли участие в телешоу, и люди стали узнавать нас на улице. Общество узнало больше о том, кто такой собака-поводырь. Это была наша первая рекламная кампания. В 2013 году мы с Теодором участвовали в международном конкурсе собак-поводырей в Финляндии, где заняли второе место".

ФОТО: personīgais arhīvs

Однажды в интервью Алексей Теодора назвал "человеком в собачьей шкуре".

Он вспоминает: "Когда мы начали с Теодором ходить по округе, возникало много вопросов от представителей различных учреждений. Шли в магазин, в театр, в оперу, но нам говорили, что нельзя заходить внутрь с собакой. Ездили на общественном транспорте, говорили, что нужен намордник или нужно платить за собаку.

Но дело в том, что, согласно латвийскому законодательству, собака-поводырь может заходить в любое общественное место, и ему не нужно быть в наморднике и за него не надо платить.

В настоящее время еще есть некоторые случаи, когда не хотят запускать с собакой в супермаркет или в кинотеатр.

ФОТО: personīgais arhīvs

Возникает вопрос, зачем мне тогда собака-поводырь, если я могу передвигаться, используя белую трость? С помощью собаки я могу свободно передвигаться по тротуару, не надо тростью искать ориентиры, не нужно обходить каждый рекламный стенд, каждую ступеньку перед дверьми. Если рядом со мной собака, я никого случайно не ударяю тростью, когда передвигаюсь по улицам с большим числом людей.

Был случай, когда я шел по пешеходному переходу, трость зацепила ногу женщины, и она упала.

Собака останавливается перед барьером, которого нельзя заметить с тростью. Мне нравится, что с собакой я могу ходить на работу, в учебные заведения. Если упадет какой-то предмет, собака его поднимает и передает в руки. Собака находит свободное место в общественном транспорте. Она находит кассу в магазине, на автобусной станции, на вокзале, в кафе. Собака находит остановку общественного транспорта и ведет через дверь. С Теодором пришлось попрощаться 11 сентября 2016 года, потому что пришло его время отправиться служить в другой Божий мир. Огромное ему СПАСИБО", - говорит Алексей.

ФОТО: personīgais arhīvs

После смерти Теодора Алексей был уверен, что у него никогда не будет другой собаки, но время шло, и получилось так, что дрессировщица собак попросила Алексея присмотреть за Сереной, пока она сама будет находиться в Финляндии. "Уже в первую ночь Серена начала заботиться обо мне, совсем как мама. Я спал в одной комнате, а в Серена в другой.

Только я начал проваливаться в сон, как ко мне подбежала и начала лизать лицо, проверяя, все ли в порядке.

В другие ночи я стал переворачиваться тише, чтобы не разбудить Серену.

Я рассказал Заиге, как у нас с Сереной прошли две недели. Зайга с мужем Юхом, тоже дрессировщиком собак, предложили, чтобы Серена стала моим поводырем. И хотя после ухода Теодора я решил передвигаться только с белой тростью, от Серены отказаться не мог.

Она будит меня по утрам не потому, что хочет идти на прогулку, а чтобы я не проспал работу. Убедившись, что я встал, она идет еще немного вздремнуть. Мы с Сереной хорошо сжились. Каждый день идем гулять к озеру, где она может побегать и искупаться, когда жарко. Ей нравится валяться в траве.

В понедельник так вышло, что Серена покаталась в городской пыли и из белого лабрадора превратилась в черного. В школе, куда мы пошли после этого, нас сопровождали смехом.

Каждый день мы вместе преодолеваем многие известные и неизвестные маршруты - это вызов для нас обоих.

На данный момент я не жалею, что согласился быть лучшим другом и деловым партнером Серены. Рядом с Сереной я чувствую себя в безопасности, нам весело вместе. В дружбе между человеком и собакой есть что-то особенное".

"Другое богослужение" для собак "Теодора" в этом году

В Пятидесятницу христианская вера отмечает то, что Дух Божий присутствует во всем. Нет ничего того, что может быть не открыто Духу Божьему, любви, надежде, свету. Самая важная работа Бога в этом мире — достичь того, чтобы каждый человек чувствовал себя здесь любимым, принятым, понятым, уважаемым. Великая цель Бога - сделать этот мир местом, где каждый может полностью влиться в общество. И этого Бог не может сделать без нас, и, как оказалось, не может и без собак. Как по-другому можно объяснить то, что собака - это животное, которое может помочь людям с нарушениями зрения, движения или слуха, людям с эпилепсией или диабетом, людям, которым нужен верный и надежный компаньон и помощник.

"Эту Пятидесятницу мы посвящаем Другое богослужение Обществу сервисных собак Teodors. "Теодор" означает "дар Божий". Сервисные собаки действительно подобны дарам Бога своим хозяевам. Это их глаза, уши и руки, и они срастаются вместе с ними как одна душа", - говорит пастор Рижской церкви Лютера Линардс Розенталс.

В концерте примут участие Интарс Бусулис & Abonementa orķestris, Ренарс Кауперс, Даумантс Калниньш, Алисе Йосте, Карлис Казакс, Айнарс Миелавс, Динара Рудане, приходской квартет Лютера, молодежный приходской ансамбль Лютера и смешанный приходской хор Лютера. После богослужения будет возможность осмотреть сервисных собак и сфотографироваться с некоторыми из них. Также будут угощения и сувениры!

Каждый желающий приветствуется в воскресенье, 9 июня, в 11.00 в Рижской церкви Лютера на улице Торнякална 3. С собой можно брать сервисных собак или собак-ассистентов, остальные собаки в этот раз остаются дома.