На фестивале песчаных скульптур в Елгаве победила художница из России

Главная задача скульпторов заключалась в том, чтобы показать свою интерпретацию античного мира, в тоже время пробудив воображение гостей фестиваля и призывая задуматься о своих ассоциациях с историческими событиями, легендами и образами.

"Античное сегодня имеет символическую и мифологическую ценность, однако неоспоримо можем провести параллели с восприятием мира современного человека - мечтами человечества, пугающей и поражающей силой веры и желанием владеть, что художники особо выделили в своих работах", - заявила Гайле.

Самый крупный парк песчаных скульптур в Балтии откроет свои двери в Елгаве 8 июня, его можно будет посетить с 10 до 24 часов. 9 июня парк будет открыт с 10 до 23 часов. Посетители фестиваля смогут принять участие в играх и творческих мастерских, а также насладиться музыкальной программой мероприятия. На нем выступят латвийские группы Credo, Rahu The Fool, Dziļi violets и Opus pro, и артисты из Литвы Colours of Bubbles.