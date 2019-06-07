На фестивале песчаных скульптур в Елгаве победила художница из России

На этой неделе в Елгаве состоялся 13-й Международный фестиваль песчаных скульптур. Тема этого года - "Античный мир". Победителем в этом году стала художница из России Ирина Алимурзаева с работой "Путешествие в древность", сообщила специалист по общественным отношениям Елгавского муниципального учреждения Kultūta Элина Гайле.
Второе место на фестивале заняла работа художника из США "Вавилонская башня", а треть - скульптура монгольского художника "Цитра Монголии".
Главная задача скульпторов заключалась в том, чтобы показать свою интерпретацию античного мира, в тоже время пробудив воображение гостей фестиваля и призывая задуматься о своих ассоциациях с историческими событиями, легендами и образами.
"Античное сегодня имеет символическую и мифологическую ценность, однако неоспоримо можем провести параллели с восприятием мира современного человека - мечтами человечества, пугающей и поражающей силой веры и желанием владеть, что художники особо выделили в своих работах", - заявила Гайле.
Самый крупный парк песчаных скульптур в Балтии откроет свои двери в Елгаве 8 июня, его можно будет посетить с 10 до 24 часов. 9 июня парк будет открыт с 10 до 23 часов. Посетители фестиваля смогут принять участие в играх и творческих мастерских, а также насладиться музыкальной программой мероприятия. На нем выступят латвийские группы Credo, Rahu The Fool, Dziļi violets и Opus pro, и артисты из Литвы Colours of Bubbles.