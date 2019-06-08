LTV7: В детском саду в Олайне бьют детей, а также заставляют молиться

Раньше сын Дианы Гончаровой ходил в частный детский сад Saulīte в Олайне. Полгода назад ребёнок рассказывал, что его ударила воспитательница — Галина Скрузмане. Однако та всё отрицала. В другой сад в Онлайне всё равно не попасть, так что ребёнок продолжил туда ходить. До следующего случая.

"Вот буквально две недели назад я привожу ребёнка в детский сад, он сидит переодевается. Я захожу в группу, там никого нет, сидят детки играют спокойно, не балуются. Ничего такого не происходит, воспитателя в группе нет. Вдруг эта воспитатель выбегает из ванной к ребёнку, берёт его силой за шиворот и тащит силой через всю группу, у него только ноги по полу волочились. Она меня она не видела", - рассказывает Диана Гончарова.

Диана обратилась в думу Олайнского края, там посоветовали поговорить с заведующей садом и прояснить ситуацию. Заведующая является дочерью той самой воспитательницы и попытка поговорить привела к тому, что ребёнка Дианы выгнали из сада, говорит женщина. Сейчас семья стоит в очереди в сад самоуправления. Диана обратилась в полицию и в инспекцию по защите прав детей. Отметим, в здании кроме сада находится молодёжный центр и дневной центр для людей с проблемами психического развития. А также православная община.

Диана также говорит, что её пугает набожность воспитательницы: "Посреди группы стоит иконостас. Рядом зажжённые свечи на таком уровне, что ребёнок может спокойно дотянуться до них, а пробегая - столкнуть. По утрам детей молиться заставляют, у меня ребёнок приходит и один вечер отче наш распевает".

Заведующая садом Илона Дроздова эту жалобу называет необоснованной, и факт нарушений отрицает: "Мы получили жалобу от родителей, жалоба необоснованна. Работая с этой семьёй, мы заметили внутренние конфликты в семье и зависимости. Возможно, поэтому они так воспринимают эту ситуацию. Потому что мы работаем с 2003 года и мы единственный частный сад в Олайне и за все эти годы против нас не было составлено ни одного протокола, не было штрафов. Мы всегда стараемся рассмотреть все жалобы, но эта семья захотела, чтобы ситуация вышла за пределы садика. Нам важна наша репутация. Могу сказать, что это враньё и очернение. И с этим сейчас работают наши юристы".

Штрафов действительно не было, зато было обращение в инспекцию по защите прав детей от другой мамы в 2017 году. В заявлении утверждалось, что та же воспитательница ударила ребёнка курткой. Этим делом занялась полиция, в результате стражи порядка провели с воспитательницей беседу. Неофициально сообщается и о других возможных случаях грубого обращения с детьми, от интервью многие мамы отказались. Однако среди свидетелей насилия не только мамы, но и одна из воспитательниц, которая ранее работала в Saulīte. Она пожелала остаться анонимной.

"Я работала в детском саду Saulīte несколько лет назад. И я сама видела, как мама заведующей вырвала из рук одной учительницы ребёнка и бросила его в туалет. Этот ребёнок долго плакал до этого и она сказала, что у неё болит голова, хотела, чтобы ребёнок успокоился. И она его как тряпочку кинула на плитку. Я шла мимо и всё это видела. Другой учительнице она не разрешила его брать на руки и успокаивать".

В думе Олайнского края нам заявили, что об этом последнем случае им известно, и заведующую детским садом Саулите даже приглашали на беседу. Состоялась она или нет — не ясно. Официально самоуправление, в лице исполнительного директора Гиртса Батрагса отказывается давать какие-либо комментарии, ссылаясь на то, что это частный детский сад.