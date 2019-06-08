Хулиганы жестоко избили стюардессу Ryanair и ее подругу
Четыре подростка избили двух девушек-лесбиянок, которые отказались целоваться по их просьбе. Об этом сообщает The Sun.
Подчеркивается, 28-летняя стюардесса Ryanair Мелания Геймонат ехала в одном из лондонских автобусов из Вест Хэмпстеда вместе со своей подругой Крис. Внезапно к паре пристали хулиганы, которые начали делать бестактные сексуальные намеки.
Как говорит сама Мелания, подростки вели себя неприлично и просили их с подругой поцеловаться, чтобы мальчики смогли "насладиться просмотром". Также нападавшие называли их "лесбиянками" и описывали сексуальные позы.
Одна из девушек решила отшутиться, но хулиганы напали на ее подругу, после чего нанесли несколько ударов самой Мелании.
"Я почувствовала головокружение, и, увидев свою кровь, упала вниз. Я не помню, потеряла я сознание или нет",
- говорит Мелания.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали подростков-хулиганов.
“They started beating me, I was bleeding all over – I was really bleeding”— The World at One (@BBCWorldatOne) 7 июня 2019 г.
Melania Geymonat tells @BBCMarkMardell on #BBCwato about how she and her girlfriend were attacked after a group of men demanded they kiss. pic.twitter.com/E3kRVLxQtA