Хулиганы жестоко избили стюардессу Ryanair и ее подругу

Подчеркивается, 28-летняя стюардесса Ryanair Мелания Геймонат ехала в одном из лондонских автобусов из Вест Хэмпстеда вместе со своей подругой Крис. Внезапно к паре пристали хулиганы, которые начали делать бестактные сексуальные намеки.

Как говорит сама Мелания, подростки вели себя неприлично и просили их с подругой поцеловаться, чтобы мальчики смогли "насладиться просмотром". Также нападавшие называли их "лесбиянками" и описывали сексуальные позы.

Одна из девушек решила отшутиться, но хулиганы напали на ее подругу, после чего нанесли несколько ударов самой Мелании.

"Я почувствовала головокружение, и, увидев свою кровь, упала вниз. Я не помню, потеряла я сознание или нет",

- говорит Мелания.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали подростков-хулиганов.