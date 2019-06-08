Сб, 8.06.2019
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Хулиганы жестоко избили стюардессу Ryanair и ее подругу
Ужасающий случай...

ФОТО: Melanie Geymonat / Facebook

Четыре подростка избили двух девушек-лесбиянок, которые отказались целоваться по их просьбе. Об этом сообщает The Sun.

Подчеркивается, 28-летняя стюардесса Ryanair Мелания Геймонат ехала в одном из лондонских автобусов из Вест Хэмпстеда вместе со своей подругой Крис. Внезапно к паре пристали хулиганы, которые начали делать бестактные сексуальные намеки.

Как говорит сама Мелания, подростки вели себя неприлично и просили их с подругой поцеловаться, чтобы мальчики смогли "насладиться просмотром". Также нападавшие называли их "лесбиянками" и описывали сексуальные позы.

Одна из девушек решила отшутиться, но хулиганы напали на ее подругу, после чего нанесли несколько ударов самой Мелании.

"Я почувствовала головокружение, и, увидев свою кровь, упала вниз. Я не помню, потеряла я сознание или нет",

- говорит Мелания.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали подростков-хулиганов.

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