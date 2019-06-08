51% латвийцев при выборе супруга отдает предпочтение его внешнему виду, а не богатству

На вопрос о том, чему они отдали бы предпочтение при выборе мужа или жены - их внешнему виду или богатству, 51% респондентов ответили, что внешнему виду. Это на 3 процентных пункта больше, чем по данным прошлогоднего опроса, и больше всего за время проведения таких опросов.