Сб, 8.06.2019
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  • 51% латвийцев при выборе супруга отдает предпочтение его внешнему виду, а не богатству

51% латвийцев при выборе супруга отдает предпочтение его внешнему виду, а не богатству

Молодожены

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рекордно большой удельный вес жителей Латвии при выборе супруга отдает предпочтение его внешнему виду, а не богатству, показал опрос, проведенный в апреле агентством социологических исследований SKDS.

На вопрос о том, чему они отдали бы предпочтение при выборе мужа или жены - их внешнему виду или богатству, 51% респондентов ответили, что внешнему виду. Это на 3 процентных пункта больше, чем по данным прошлогоднего опроса, и больше всего за время проведения таких опросов.

24% опрошенных предпочли бы, чтобы супруг (супруга) был богат. Это на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

Еще 25% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

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