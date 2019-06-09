Ноа ушла молодой. Мифы и правда об эвтаназии в Нидерландах

После нескольких случаев сексуального насилия, проблем с психологическим здоровьем и попыток самоубийства 17-летняя Ноа Потховен перестала есть и пить. Ее родители и медики решили не удерживать ее при жизни против ее воли.

В зарубежных СМИ этот случай изначально ошибочно преподнесли как эвтаназию. Скорее всего ошибка появилась из-за того, что Потховен в свое время обращалась в клинику эвтаназии, однако ее прошение было отклонено.

Законы эвтаназии в Нидерландах

Активную эвтаназию (при которой медик делает пациенту инъекцию смертельных медикаментов) и ассистированное самоубийство (когда медик дает пациенту средства, с помощью которых можно свести счеты с жизнью, но не делает это сам) легализовали в Нидерландах в 2002 году, пишет The New York Times.

По закону Нидерландов, эвтаназию возможно применить в случае невыносимых физических или духовных страданий, если не прогнозируется, что эти страдания когда-нибудь могут уменьшиться, отмечает BBC.

Эвтаназию могут сделать тем пациентам, которые получили заключение о том, что они в своем уме и способны принимать настолько ответственное решение.

В Нидерландах законно эвтаназию могут требовать пациенты, достигшие по меньшей мере 12 лет, но до 16 лет необходимо также разрешение родителей. В возрасте с 16 до 18 лет родители должны быть проинформированы о том, что ребенок высказал такое пожелание, но при этом их одобрение не обязательно.

Случаи эвтаназии несовершеннолетних крайне редки.

Региональный комитет решает, действительно ли у медиков нет альтернативы эвтаназии.

Несмотря на то, что в Нидерландах эвтаназия строго регулируется, это по-прежнему очень спорная практика - особенно, если речь идет о психологический страданиях как основе для прошения такого способа уйти из жизни.

Директор Гаагской клиники по эвтаназии Стивен Плейтер отметил изданию The New York Times, что в 2018 году заведение получило 2600 прошений пациентов об эвтаназии. В 27-28% случаев это были психические проблемы.

Из 727 пациентов, которым эвтаназию применили, приблизительно 50 были психически нездоровы, отметил он.

Один из самых громких случаев был в прошлом году, когда по собственному желанию эвтаназию сделали 29-летней Аурелии Брауверс, страдавшей от нескольких психических расстройств.

"Когда мне было 12 лет, я страдала от депрессии. Сначала у меня диагностировали расстройство личности, потом последовали и другие диагнозы - расстройство привязанности, хроническая депрессия, хроническая суицидальность, тревожность, психозы, я также слышу голоса", - писала перед смертью девушка.

Она ушла из жизни путем эвтаназии 26 января 2018 года.

Случай Ноа Потховен

Потховен в своей биографии "Winnen of Leren" ("Победить или учиться") писала, что первое сексуальное нападение пережила в возрасте 11 лет. Когда ей было 14, ее изнасиловали двое мужчин.

Она указала, что скрывала произошедшее от родителей, так как ей было стыдно.