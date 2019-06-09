Ноа ушла молодой. Мифы и правда об эвтаназии в Нидерландах

Трагическое происшествие в Нидерландах и его неточное отображение в СМИ вызвало дискуссии о законах эвтаназии в стране. Действительно ли подростки таким образом могут свести счеты с жизнью? Можно ли прибегнуть к эвтаназии в случае не только физических, но и духовных страданий?
После нескольких случаев сексуального насилия, проблем с психологическим здоровьем и попыток самоубийства 17-летняя Ноа Потховен перестала есть и пить. Ее родители и медики решили не удерживать ее при жизни против ее воли.
В зарубежных СМИ этот случай изначально ошибочно преподнесли как эвтаназию. Скорее всего ошибка появилась из-за того, что Потховен в свое время обращалась в клинику эвтаназии, однако ее прошение было отклонено.
Законы эвтаназии в Нидерландах
Активную эвтаназию (при которой медик делает пациенту инъекцию смертельных медикаментов) и ассистированное самоубийство (когда медик дает пациенту средства, с помощью которых можно свести счеты с жизнью, но не делает это сам) легализовали в Нидерландах в 2002 году, пишет The New York Times.
По закону Нидерландов, эвтаназию возможно применить в случае невыносимых физических или духовных страданий, если не прогнозируется, что эти страдания когда-нибудь могут уменьшиться, отмечает BBC.
Эвтаназию могут сделать тем пациентам, которые получили заключение о том, что они в своем уме и способны принимать настолько ответственное решение.
В Нидерландах законно эвтаназию могут требовать пациенты, достигшие по меньшей мере 12 лет, но до 16 лет необходимо также разрешение родителей. В возрасте с 16 до 18 лет родители должны быть проинформированы о том, что ребенок высказал такое пожелание, но при этом их одобрение не обязательно.
Случаи эвтаназии несовершеннолетних крайне редки.
Региональный комитет решает, действительно ли у медиков нет альтернативы эвтаназии.
Несмотря на то, что в Нидерландах эвтаназия строго регулируется, это по-прежнему очень спорная практика - особенно, если речь идет о психологический страданиях как основе для прошения такого способа уйти из жизни.
Директор Гаагской клиники по эвтаназии Стивен Плейтер отметил изданию The New York Times, что в 2018 году заведение получило 2600 прошений пациентов об эвтаназии. В 27-28% случаев это были психические проблемы.
Из 727 пациентов, которым эвтаназию применили, приблизительно 50 были психически нездоровы, отметил он.
Один из самых громких случаев был в прошлом году, когда по собственному желанию эвтаназию сделали 29-летней Аурелии Брауверс, страдавшей от нескольких психических расстройств.
"Когда мне было 12 лет, я страдала от депрессии. Сначала у меня диагностировали расстройство личности, потом последовали и другие диагнозы - расстройство привязанности, хроническая депрессия, хроническая суицидальность, тревожность, психозы, я также слышу голоса", - писала перед смертью девушка.
Она ушла из жизни путем эвтаназии 26 января 2018 года.
Случай Ноа Потховен
Потховен в своей биографии "Winnen of Leren" ("Победить или учиться") писала, что первое сексуальное нападение пережила в возрасте 11 лет. Когда ей было 14, ее изнасиловали двое мужчин.
Она указала, что скрывала произошедшее от родителей, так как ей было стыдно.
Подросток описала в книге свою борьбу с последствиями сексуального насилия - синдромом посттравматического стресса, депрессией, анорексией и самоуничтожением.
"После долгих лет борьбы я опустошена", - указала она в посте в социальных сетях, который на данный момент уже недоступен. "Уже некоторое время я перестала есть и пить. После многих дискуссий и оценок было принято решение дать мне уйти, так как мои страдания невыносимы", - призналась девушка.
Потховен ушла из жизни в воскресенье, 2 июня, в родительском доме.
Однако этот случай не эвтаназия, а собственное решение девушки уйти из жизни путем голодания.
"В данном случае нельзя говорить об активной эвтаназии", - пояснил изданию Politico голландский журналист Пол Болверк, который долгое время следил за делом Ноа.
В Нидерландах пациенты могут совершить самоубийство с помощью медика, если "живут с невыносимыми страданиями", указывает нидерландская клиника эвтаназии. Клиника отклонила просьбу Потховен, так как ее посчитали слишком молодой.
После того, как Потховен обратилась в клинику по эвтаназии, ее семья надеялась, что подростку может помочь иной спорно оцениваемый метод - электросудорожная терапия - метод психиатрического и неврологического лечения, при котором эпилептиформный большой судорожный припадок вызывается пропусканием электрического тока через головной мозгпациента с целью достижения лечебного эффекта (электрошоковая терапия).
Так как Потховен не была совершеннолетней, и такой метод ей не разрешили, рассказал Болверк.
"За последние месяцы жизни она несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Она становилась все депрессивнее и сказала - все, я закончу какое-либо лечение. Она осталась дома, отказалась есть и пить, и всем было тяжело это принять", - рассказал он.
В конце концов родители и врачи Ноа приняли решение, что не будут пытаться удержать ее при жизни против ее воли.
"Мы, родители, Ноа Потховен, до глубины души грустим из-за смерти нашей дочери. Ноя приняла решение не принимать пищу и воду. Мы хотим подчеркнуть, что причиной ее смерти стало именно это. Она умерла в воскресенье в нашем присутствии. Мы просим уважать наше право на частную жизнь, чтобы семья могла скорбить", - говорится в сообщении для СМИ.