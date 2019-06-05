В Нидерландах пережившей изнасилования девушке-подростку разрешили покончить с собой

В Нидерландах клиника эвтаназии позволила покончить с жизнью 17-летней девушке, которая после нескольких случаев перенесенного насилия больше не желала уживаться с психологическими последствиями, сообщает EuroNews.
Потховен в своей биографии "Winnen of Leren" ("Победить или учиться") писала, что первое сексуальное нападение пережила в возрасте 11 лет. Когда ей было 14, ее изнасиловали двое мужчин.
Она указала, что скрывала произошедшее от родителей, так как ей было стыдно.
Подросток описала в книге свою борьбу с последствиями сексуального насилия - синдромом посттравматического стресса, депрессией, анорексией и самокопанием.
В уже недоступной записи в Instagram Потховен написала, что пережитое сделало ее жизнь невыносимой, пишет Yahoo News.
"После долгих лет борьбы я опустошена", - указала она. "Уже какое-то время я перестала есть и пить. После многих дискуссий и оценок было принято решение дать мне уйти, так как мои страдания невыносимы".
Потховен в воскресенье покончила собой с помощью ассистента.
В Нидерландах пациенты могут совершить самоубийство с помощью медика, если "живут с невыносимыми страданиями", указывает нидерландская клиника эвтаназии.
Сначала клиника отклонила просьбу Потховен, так как ее посчитали слишком молодой. Однако затем после "многих дискуссий и оценок" решение было изменено.
В 2017 году в Нидерландах эвтаназия была сделана более 6500 людям. У большей части из них был рак.