В Нидерландах пережившей изнасилования девушке-подростку разрешили покончить с собой

Потховен в своей биографии "Winnen of Leren" ("Победить или учиться") писала, что первое сексуальное нападение пережила в возрасте 11 лет. Когда ей было 14, ее изнасиловали двое мужчин.

Она указала, что скрывала произошедшее от родителей, так как ей было стыдно.

Подросток описала в книге свою борьбу с последствиями сексуального насилия - синдромом посттравматического стресса, депрессией, анорексией и самокопанием.

В уже недоступной записи в Instagram Потховен написала, что пережитое сделало ее жизнь невыносимой, пишет Yahoo News.

"После долгих лет борьбы я опустошена", - указала она. "Уже какое-то время я перестала есть и пить. После многих дискуссий и оценок было принято решение дать мне уйти, так как мои страдания невыносимы".

Потховен в воскресенье покончила собой с помощью ассистента.

В Нидерландах пациенты могут совершить самоубийство с помощью медика, если "живут с невыносимыми страданиями", указывает нидерландская клиника эвтаназии.

Сначала клиника отклонила просьбу Потховен, так как ее посчитали слишком молодой. Однако затем после "многих дискуссий и оценок" решение было изменено.