При тушении пожара пострадали трое спасателей

В субботу, 8 июня, в Гулбенском крае при тушении пожара пострадали трое сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила агентству LETA представитель VUGD Агрита Витола.
Пожар произошел в деревообрабатывающем цехе, размещенном в металлическом ангаре, в Страдской волости.
Ангар горел на площади 1000 кв.м. Для его локализации потребовалось примерно три часа.
Еще один крупный пожар произошел в Салдусе, где также горел металлический ангар, в котором находились пустые мусорные контейнеры и грузовая автомашина. Этот пожар удалось ликвидировать за два с половиной часа.
Всего вчера поступило 26 вызовов на пожары, в том числе шесть на лесные пожары.