При тушении пожара пострадали трое спасателей

Ангар горел на площади 1000 кв.м. Для его локализации потребовалось примерно три часа.

Еще один крупный пожар произошел в Салдусе, где также горел металлический ангар, в котором находились пустые мусорные контейнеры и грузовая автомашина. Этот пожар удалось ликвидировать за два с половиной часа.