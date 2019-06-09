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При тушении пожара пострадали трое спасателей

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

В субботу, 8 июня, в Гулбенском крае при тушении пожара пострадали трое сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила агентству LETA представитель VUGD Агрита Витола.

Пожар произошел в деревообрабатывающем цехе, размещенном в металлическом ангаре, в Страдской волости.

Ангар горел на площади 1000 кв.м. Для его локализации потребовалось примерно три часа.

Еще один крупный пожар произошел в Салдусе, где также горел металлический ангар, в котором находились пустые мусорные контейнеры и грузовая автомашина. Этот пожар удалось ликвидировать за два с половиной часа.

Всего вчера поступило 26 вызовов на пожары, в том числе шесть на лесные пожары.

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