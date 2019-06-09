Жесть! Смотрите, в кого за год превратилась юная студентка

Трансформацию девушка начала в прошлом году, для чего посещала всевозможные процедуры минимум раз в месяц. По сообщению издания,

врачи вводили в губы студентки гиалуроновую кислоту каждый раз, когда ей казалось, что их объем уменьшается.

Кроме того, Андреа прошла через операцию по увеличению груди.

По словам болгарки, она с детства мечтала выглядеть как кукла Барби. Однако пользователи Сети считают, что девушка больше похожа на селезня Даффи Дака из анимационного сериала Looney Tunes или на Лох-несское чудовище.

"Медики, которые создают этих уродов, должны отправиться в тюрьму", "Ты была такой милой девушкой раньше.

Я не могу не спросить: что в твоей голове? Там пусто? Ты похожа на надувную куклу", "Это же надо так себя изуродовать и думать, что это красиво...",

"Теперь только в порно!", "Трэш!" - пишут комментаторы.

Сама же Андреа довольна собой и считает, что люди имеют право выглядеть так, как они хотят, даже если их внешний вид не соответствует общепринятым стандартам красоты.