Транспорт без статуса? На улицах Латвии все чаще можно увидеть электроскутеры

Мода на электроскутеры началась в Северной Америке, а в конце 2018 года она уже вовсю заявила себя в крупнейших городах Европы - в Мадриде, Франкфурте, Париже.

Понемногу она захватывает и Ригу.

Согласно нынешнему законодательству, в зависимости от максимальной скорости, электрические средства передвижения делятся на две категории:

если она не превышает 25 км/ч, такое средство передвижения считается инвентарем для спорта или отдыха;

если максимальная скорость превышает 25 км/ч, то такое транспортное средство уже приравнивается к мопеду.

Напомним, что для электрических транспортных средств с большей мощью требуется и водительское удостоверение.

На данный момент ответственные службы Латвии оценивают ситуацию, и вскоре предвидится дополнительное регулирование, определив статус малых электрических транспортных средств в дорожном движении, изданию Diena рассказал представитель CSDD Роланд Румба.

Представитель Департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола подтвердила, что пока в столице нет никаких специфических правил, которые бы регулировали передвижение на таких транспортных средствах, добавляет Diena.

"На электрических скутерах с маленькой мощью можно передвигаться по полосам для велосипедов и пешеходов, также можно ехать и по обочине. Однако, необходимо помнить, что при передвижении по тротуару, приоритет у пешеходов. Скутерам, скорость которых уже сравнима с мопедами, разрешено перемещаться только по проезжей части ", - пояснил Румба.

Если максимальная скорость скутера превышает 25 км/ч, он, как и мопед, должен быть зарегистрирован в CSDD и у него должна быть действующая OCTA. Если такой скорости производитель скутера не обещает, то и требований никаких нет.

На данный момент закон не предусматривает, с какого возраста можно передвигаться на электроскутерах малой мощи.

В то же время в CSDD отмечают, что не рекомендуется разрешать ездить на них детям младше 10 лет.

Для скутеров большей мощности уже необходимы водительские права на мопед, которые можно получить с 14 лет.

Напомним, что у тех водителей, у кого есть права управлять транспортными средствами категории A, B, C или D, автоматически есть право управлять и мопедом.

Как рассказали на Латвийском телевидении, на данный момент законодательство не успевает за развитием техники. В Госполиции пока нет и отдельной статистики о количестве ДТП с участием электроскутеров, отметила представитель Госполиции Сигне Пилдава.

Пока стражам порядка не всегда понятно, как регистрировать ДТП с участием электроскутеров. В то же время уже очевидно, что тенденция будет только расти.

"В прошлом году с участием электроскутеров в Риге было зарегистрировано пять ДТП и два пострадавших, в этом, в течение двух месяцев, уже шесть случаев. То есть движение становится интенсивнее. Особенно в городах. Конечно, риски существуют, и ДТП случаются", - рассказал начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Чтобы упорядочить ситуацию на дорогах, планируется менять законы. В них предусматривается не только оговорить политику штрафов и правила дорожного движения для малых элеткроскутеров, но и возрастные ограничения, а также необходимость носить защитный шлем.

"Планируется, действительно отделить этот маленький электротранспорт и создать для него отдельное, более конкретное регулирование", - рассказали в CSDD.