Нас хотят максимально пересадить на общественный транспорт. Каким образом?

Если этого не произойдет, тогда будет организован конкурс на транспортного оператора. И в этот момент на рынок придет любой, кто может выполнить наши условия. Это означает, что это могут быть предприятия из соседних стран.

Нужно понимать, что поезда не хлеб, и даже не автобусы, и их нельзя так быстро произвести. Ни у кого в резерве нет лишних составов поездов. У нас предусмотрено, что будет куплено 32 состава поездов, что больше, чем в настоящее время.

Если сценарий дополнится тем, что поезда не будут куплены, тогда, скорее всего, в 2021 и 2022 году может быть время, когда линии поездов введем коммерческие перевозки. Предусмотрено, что в маршрутах Елгава - Рига, Огре - Рига и Юрмала - Рига мы дадим "окна" коммерции.

"Окна" предусматривают, что автобусы будут курсировать между рейсами поездов. И в связи с этим, также интерес коммерсантов проводить такие рейсы возрастет. В данный момент у нас есть Рига - Даугавпилс и Рига - Сигулда, которые являются самыми дальними маршрутами, которые обслуживаются дизельными поездами, там ничего не поменяется. Тут вопрос, когда может быть электрифицирована линия Даугавпилса, которая позволит дизельные поезда перенести на другие линии. Это план номер два, если до конца года не будет заключен договор поставки. Устроить второй конкурс для Pasažieru vilciens нет времени.

Фотогалерея: модернизированный дизельный поезд отправляется в первое путешествие

И.О. В этой ситуации самая существенная неясность. Если Pasažieru vilciens до конца года нужно будет передать только договор поставки, что еще не гарант того, что будут эти поезда, то мы знаем, что были случаи, когда такие контракты были аннулированы. Вот почему автобусные операторы сталкиваются с такой неопределенностью, потому что, по сути, у нас будет гораздо более быстрая процедура закупки. (..)

К.Г: Никто из потенциальных поставщиков не менял график поставки, потому решили, что, заключая договор о поставке, эти поезда также будут доставлены во время: в 2021 году будет 12 новых составов.

Также в 2024 году должны быть только новые составы поездов, старые же должны будут быть изъяты из обращения. Нам также нужно подумать о тендере для перевозчиков, так как это большие деньги. И государство не может дать эти деньги перевозчику просто так, без конкурса.