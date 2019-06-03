Расходы на транспорт в мире и в Латвии: рижане платят как жители Дублина?

Одной из основных отраслей, за которую людям приходится платить, является транспорт. Без него было бы практически невозможно добраться до места работы или быстро и легко переместиться в любое другое место. Часто в комментариях в интернете можно прочитать, что в Риге и Латвии очень дорогие транспортные услуги, а также чрезмерно высокие цены на топливо, которые "съедают" значительную часть дохода.
Deutsche Bank провел исследование, которое суммирует стоимость жизни в более чем 50 странах мира. Портал TVNET посмотрел, как различается стоимость транспортного сектора в Латвии и в мире.
Общественный транспорт
Многие люди ездят на работу на общественном транспорте, независимо от места их проживания. Те, кто живет в Риге, передвигаются на общественном транспорте, предоставляемом муниципалитетом, в то время как другие, которые приезжают в Ригу из других городов, используют междугородние автобусы и поезда.
Муниципальное учреждение Rīgas satiksme предлагает приобрести два вида ежемесячных проездных – на один маршрут цена билета на все дни – 35 евро в месяц), и на все маршруты (цена билета на все дни - 50 евро в месяц).
По информации Deutsche Bank, самый дорогой проездной на общественный транспорт на все дни месяца доступен в столице Великобритании Лондоне.
Там месячный билет стоит чуть более 160 евро, но следует отметить, что эта цена упала на целых 16% за последние пять лет.
На втором месте находится ирландская столица Дублин, где стоимость проезда на общественном транспорте составляет около 114 евро, а закрывает первую тройку новозеландский город Окленд, где стоимость проездного составляет около 112 евро.
Однако говоря о таких затратах, следует помнить об уровне дохода жителей вышеперечисленных городов. В Лондоне средний доход составляет более 2600 евро в месяц, в Дублине - около 2500 евро, а в Окленде - 2200 евро.
Другими словами, лондонский проездной обходится примерно 6% от месячного дохода, 4,5% для жителей Дублина и 5% от среднемесячного дохода в Окленде.
По данным Центрального статистического управления, средняя зарплата "на бумаге" в Риге в прошлом году составила 1129 евро. Так что месячный билет на все виды транспорта стоит почти 4,5% от среднемесячного дохода.
В свою очередь, если говорить о городах с самым дешевым общественным транспортом, приходится смотреть на другие континенты.
Самый дешевый месячный билет доступен в Аргентине - Буэнос-Айресе, где проездной стоит менее 14 евро. В индийском городе Мумбаи он обойдется в 15 евро, а в Мехико - в 17,7 евро. Самый дешевый месячный билет в Европе доступен в Праге, столице Чехии.
Однако следует отметить, что средний уровень доходов в этих городах невысок. Жители Буэнос-Айреса зарабатывают в среднем 470 евро в месяц (месячные цены на билеты - около 3% от среднего дохода), 529 евро (2,8%) в Мумбаи и 570 евро (3,1%) в Мехико.
Исключение составляет Прага - средний ежемесячный доход там аналогичен рижскому - около 1120 евро, но на проездной уходит только 2% от дохода.
Цены на топливо
Цены на топливо в мире очень разные и зависят от ряда факторов - от того, добывает ли и перерабатывает ли государство топливо самостоятельно, от общей экономической ситуации в стране и налогов.
Исследование Deutsche Bank демонстрирует, что самое дорогое топливо в мире в Гонконге – около 1,82 евро за литр.
За Гонконгом следует несколько европейских городов - литр топлива в Осло можно купить за 1,65 евро, в Амстердаме, Милане, Хельсинки, Афинах, Париже и Риме за 1,59 евро, а в Великобритании в среднем 1,50 евро за литр.
В Риге цены на топливо зависят от продавца, но общая тенденция такова, что цены в Риге стабилизировались на отметке 1,30 евро за литр. Этот показатель составляет около 1,38 в Таллине и 1,22 в Вильнюсе.
И в этом случае, с точки зрения цен на топливо, не следует забывать об уровне дохода. В Гонконге население зарабатывает в среднем 2140 евро, в Осло - около 2900 евро, а в Хельсинки - 2400 евро. Афины уделяют этому списку наибольшее внимание, в среднем 770 евро в месяц, а цены на топливо одни из самых высоких в Европе.
Согласно исследованию Deutsche Bank, самые низкие цены на топливо в египетской столице Каире - 0,35 центов за литр. В столице Нигерии в Лагосе и в городе Саудовской Аравии в Эр-Рияде - 0,36 центов за литр.
В этих странах средний доход составляет 190, 210 и 1300 евро в месяц. Следует отметить, что Нигерия и Саудовская Аравия являются членами Организации стран-экспортеров нефти (OPEC), которые могут производить гораздо больше топлива, поэтому могут обеспечить более низкие цены на внутреннем рынке.
Услуги такси
Прибыв в новое место или в любых других случаях приходится передвигаться на такси. Исследование, проведенное Deutsche Bank показывает, что цены на услуги такси выше в развитых странах.
Например, в швейцарском городе Цюрих, 8-километровый путь на такси в рабочий день будет стоить около 34 евро. В Амстердаме и Токио аналогичная поездка обойдется примерно в 25 евро. Несколько отстает финская столица Хельсинки, где вам придется распрощаться с суммой в 24 евро.
Одним из самых популярных маршрутов в Риге, где предоставляются услуги такси, является дорога из аэропорта Риги до центра.
В мобильных приложениях, таких как Bolt, цена фиксированная, и она составляет в среднем 7-8 евро от аэропорта до центра. Однако были случаи, когда за услуги такси из аэропорта требовались астрономические суммы в 38 евро и даже 56 евро.
В свою очередь, самые дешевые услуги такси доступны в индийских городах. Так, например, в Бангалор за 8 километров вы заплатите около 2,70 евро и 2,90 евро в Мумбаи и Нью-Дели.
Однако дорожная ситуация в этой стране весьма драматична, потому что здесь один из самых высоких показателей смертности на дорогах в мире (по оценкам, каждые пять минут в Индии человек погибает в дорожно-транспортном происшествии) и работа такси также не ценится высоко - считается низкоквалифицированным трудом.