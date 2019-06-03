Расходы на транспорт в мире и в Латвии: рижане платят как жители Дублина?

За Гонконгом следует несколько европейских городов - литр топлива в Осло можно купить за 1,65 евро, в Амстердаме, Милане, Хельсинки, Афинах, Париже и Риме за 1,59 евро, а в Великобритании в среднем 1,50 евро за литр.

В Риге цены на топливо зависят от продавца, но общая тенденция такова, что цены в Риге стабилизировались на отметке 1,30 евро за литр. Этот показатель составляет около 1,38 в Таллине и 1,22 в Вильнюсе.

И в этом случае, с точки зрения цен на топливо, не следует забывать об уровне дохода. В Гонконге население зарабатывает в среднем 2140 евро, в Осло - около 2900 евро, а в Хельсинки - 2400 евро. Афины уделяют этому списку наибольшее внимание, в среднем 770 евро в месяц, а цены на топливо одни из самых высоких в Европе.

Согласно исследованию Deutsche Bank, самые низкие цены на топливо в египетской столице Каире - 0,35 центов за литр. В столице Нигерии в Лагосе и в городе Саудовской Аравии в Эр-Рияде - 0,36 центов за литр.

В этих странах средний доход составляет 190, 210 и 1300 евро в месяц. Следует отметить, что Нигерия и Саудовская Аравия являются членами Организации стран-экспортеров нефти (OPEC), которые могут производить гораздо больше топлива, поэтому могут обеспечить более низкие цены на внутреннем рынке.

Услуги такси

Прибыв в новое место или в любых других случаях приходится передвигаться на такси. Исследование, проведенное Deutsche Bank показывает, что цены на услуги такси выше в развитых странах.

Например, в швейцарском городе Цюрих, 8-километровый путь на такси в рабочий день будет стоить около 34 евро. В Амстердаме и Токио аналогичная поездка обойдется примерно в 25 евро. Несколько отстает финская столица Хельсинки, где вам придется распрощаться с суммой в 24 евро.

Одним из самых популярных маршрутов в Риге, где предоставляются услуги такси, является дорога из аэропорта Риги до центра.

В мобильных приложениях, таких как Bolt, цена фиксированная, и она составляет в среднем 7-8 евро от аэропорта до центра. Однако были случаи, когда за услуги такси из аэропорта требовались астрономические суммы в 38 евро и даже 56 евро.

В свою очередь, самые дешевые услуги такси доступны в индийских городах. Так, например, в Бангалор за 8 километров вы заплатите около 2,70 евро и 2,90 евро в Мумбаи и Нью-Дели.