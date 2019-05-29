Ср, 29.05.2019
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"Процесс идет вперед": министр рассказал, когда Латвия получит новые электропоезда

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Министр сообщения Талис Линкайтс.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Договор о покупке новых электропоездов может быть заключен в июле, если результаты конкурса не будут оспорены, заявил в среду в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" министр сообщения Талис Линкайтс.

"Процесс идет вперед", - заверил он, добавив, что еще остается возможность оспорить результаты конкурса, в котором победителем признана Škoda Vagonka.

Линкайтс напомнил, что 21 мая на заседании правительства министр финансов Янис Рейрс говорил о проблемах с репутацией Škoda, из-за которых сделку не смогут финансировать ни ЕС, ни государство. От европейских ревизионных органов ожидается заключение, которое должно быть доступно на этой неделе.

Если окажется, что договор нельзя заключить из-за репутации, это будет означать, что конкурс завершился без результата, отметил политик. Соответственно, придется объявлять новый конкурс для оператора пассажирских поездов, а Pasažieru vilciens ликвидировать, заявил Линкайтс.

"У нас есть большая надежда, что после 10 лет закупки нам наконец удастся получить новые пассажирские поезда", - подчеркнул министр.

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