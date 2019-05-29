"Процесс идет вперед": министр рассказал, когда Латвия получит новые электропоезда

Линкайтс напомнил, что 21 мая на заседании правительства министр финансов Янис Рейрс говорил о проблемах с репутацией Škoda, из-за которых сделку не смогут финансировать ни ЕС, ни государство. От европейских ревизионных органов ожидается заключение, которое должно быть доступно на этой неделе.