"Процесс идет вперед": министр рассказал, когда Латвия получит новые электропоезда

Договор о покупке новых электропоездов может быть заключен в июле, если результаты конкурса не будут оспорены, заявил в среду в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" министр сообщения Талис Линкайтс.
"Процесс идет вперед", - заверил он, добавив, что еще остается возможность оспорить результаты конкурса, в котором победителем признана Škoda Vagonka.
Линкайтс напомнил, что 21 мая на заседании правительства министр финансов Янис Рейрс говорил о проблемах с репутацией Škoda, из-за которых сделку не смогут финансировать ни ЕС, ни государство. От европейских ревизионных органов ожидается заключение, которое должно быть доступно на этой неделе.
Если окажется, что договор нельзя заключить из-за репутации, это будет означать, что конкурс завершился без результата, отметил политик. Соответственно, придется объявлять новый конкурс для оператора пассажирских поездов, а Pasažieru vilciens ликвидировать, заявил Линкайтс.
"У нас есть большая надежда, что после 10 лет закупки нам наконец удастся получить новые пассажирские поезда", - подчеркнул министр.