Коалиция решила выдвинуть Домбровскиса на пост еврокомиссара

Партии коалиции на прошедшем в понедельник совещании пришли к решению о выдвижении вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство") на пост еврокомиссара.
После заседания премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил журналистам, что вопрос о выдвижении Домбровскиса на пост еврокомиссара может быть рассмотрен уже на завтрашнем заседании правительства.
До этого поддержку Домбровскису уже выразило большинство партий коалиции, однако "Новая консервативная партия" и KPV LV до сегодняшнего дня не высказывали своего мнения по этому вопросу.
Сегодня министр юстиции Янис Борданс ("Новая консервативная партия") заявил, что его партия поддерживает выдвижение кандидатуры Домбровскиса на пост еврокомиссара, Атис Закатистов (KPV LV) также подтвердил, что партия KPV LV не против выдвижения Домбровскиса.