Коалиция решила выдвинуть Домбровскиса на пост еврокомиссара

После заседания премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил журналистам, что вопрос о выдвижении Домбровскиса на пост еврокомиссара может быть рассмотрен уже на завтрашнем заседании правительства.

До этого поддержку Домбровскису уже выразило большинство партий коалиции, однако "Новая консервативная партия" и KPV LV до сегодняшнего дня не высказывали своего мнения по этому вопросу.