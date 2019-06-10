Призыв учиться в школах России, живя в Латвии, попал в поле зрения СГБ

В СГБ агентству LETA подтвердили, что упомянутый случай и связанные с ним лица находятся в поле зрения службы.

На данный момент СГБ более подробных комментариев не предоставляет.

На прошлой неделе в сюжете TV3 ziņas рассказывалось о том, что некая группа единомышленников в интернете призывает проживающих в Латвии русскоязычных родителей забирать детей из латвийских школ и обучать их дистанционно в российских школах.

В социальной сети Facebook есть открытая группа "Российское дистанционное образование в Латвии", в описании которой говорится:

"Данная группа создана для тех, кого по разным причинам не устраивает качество латвийского образования. Если вы интересуетесь возможностью обучения в российской школе, при этом проживая в Латвии - вам сюда".

В Министерстве образования и науки Латвии передаче пояснили, что изъятие детей из латвийских школ незаконно и на практике невозможно, так как перед тем, как забрать ребенка из школы, необходимо найти другую, только тогда можно забирать документы. Единственное исключение в том случае, если родители сообщают, что переезжают жить в Россию.