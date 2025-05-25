Резекненская больница будет судиться с предприятием жены и брата экс-мэра Барташевича

Согласно судебному календарю, 2 июня в 15 часов в Суде по экономическим делам будет рассматриваться иск Резекненской больницы к Latgalija о взыскании неустойки и платы за электроэнергию и коммунальные услуги. Дело будет рассматривать судья Дагния Муцениеце.

В настоящее время больница не комментирует сумму иска и то, как именно возникла задолженность.

Суд также не стал подробно останавливаться на существе дела, а с руководством Latgalija агентству LETA связаться не удалось.

По данным Firmas.lv, оборот Latgalija в 2023 году составил 8 455 566 евро, а прибыль - 144 853 евро. Данные за 2024 год пока не доступны.

Компания принадлежит в равных долях жене бывшего мэра Ольге Барташевич и его брату Михаилу Барташевичу.

Оборот Резекненской больницы в 2023 году составил 22 547 084 евро, а прибыль - 8 617 евро.