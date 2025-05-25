Комментирует Лусис От обучения русскому языку в школах следует отказаться полностью

В СМИ появились сообщения о том, какие большие неудобства принесут новые изменения в законе, поскольку, якобы, не хватает преподавателей других иностранных языков, и русский язык почти что является единственным вариантом для второго иностранного языка. Также сообщалось, что в прошлом году сравнительно небольшое количество школьников в начальной школе отказались от русского языка.

Как родитель одного из школьников, который не отказался от изучения русского языка, могу пояснить, что здесь есть одна важная деталь. Действительно, отказаться от русского языка было возможно и в прошлом году. Но для того, чтобы перейти, например, на немецкий язык как второй иностранный, моему ребенку пришлось бы немедленно каким-то образом овладеть немецким языком на том же уровне, что и его одноклассники, которые изучали немецкий язык уже много лет.