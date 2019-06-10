Новый министр культуры Наурис Пунтулис рассказал о приоритетах

По его словам, заработная плата работников культуры отстает от средней по стране, поэтому этот вопрос станет его приоритетом.

Кроме того, Пунтулис собирается заняться системой образования в сфере культуры, потому что от своих коллег он слышал о многих проблемах в этой области, которые требуют решения.

Существенных кадровых перестановок в Министерстве культуры, судя по словам Пунтулиса, не ожидается.

"Если Министерство культуры так хорошо работало под управлением Даце Мелбарде, значит революционные изменения там не нужны", - сказал он, высоко оценив работу предыдущего министра.

Как сообщалось ранее, национальное объединение "Все для Латвии"-"ТБ"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) выдвинуло на должность министра культуры оперного певца, депутата Рижской думы Науриса Пунтулиса.

После заседания правления ВЛ-ТБ/ДННЛ председатель партии Райвис Дзинтарс сказал, что конкуренция на эту должность была велика как среди членов партии, так и среди беспартийных.

С точки зрения Дзинтарса, кандидатура Пунтулиса хороша тем, что он долгое время состоит в партии и имеет представление о работе Министерства культуры, так как работал там советником.

Как сообщила агентству LETA советник нынешнего министра Даце Мелбарде Лита Кокале, Мелбарде планирует сложить полномочия до 19 июля. В конце мая министр была избрана в Европарламент.

По данным архива агентства LETA, Пунтулис родился в Талси в 1961 году. В 1979 году он получил образование в Рижском техникуме работников культуры и образования, в 1994 году окончил Латвийскую музыкальную академию. Имеет степень магистра по оперному пению.

Пунтулис десять лет был солистом рок-группы Pērkons, работал педагогом по вокалу, долгое время являлся солистом Латвийской национальной оперы.

Политическую деятельность он начал в 2011 году, баллотируясь на выборы в 11-й Сейм по списку национального объединения.