Новый министр культуры Наурис Пунтулис рассказал о приоритетах

Приоритетом оперного певца и депутата Рижской думы Науриса Пунтулиса на посту министра культуры станет подъем средней заработной платы в отрасли культуры, рассказал журналистам сам Пунтулис.
По его словам, заработная плата работников культуры отстает от средней по стране, поэтому этот вопрос станет его приоритетом.
Кроме того, Пунтулис собирается заняться системой образования в сфере культуры, потому что от своих коллег он слышал о многих проблемах в этой области, которые требуют решения.
Существенных кадровых перестановок в Министерстве культуры, судя по словам Пунтулиса, не ожидается.
"Если Министерство культуры так хорошо работало под управлением Даце Мелбарде, значит революционные изменения там не нужны", - сказал он, высоко оценив работу предыдущего министра.
Как сообщалось ранее, национальное объединение "Все для Латвии"-"ТБ"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) выдвинуло на должность министра культуры оперного певца, депутата Рижской думы Науриса Пунтулиса.
После заседания правления ВЛ-ТБ/ДННЛ председатель партии Райвис Дзинтарс сказал, что конкуренция на эту должность была велика как среди членов партии, так и среди беспартийных.
С точки зрения Дзинтарса, кандидатура Пунтулиса хороша тем, что он долгое время состоит в партии и имеет представление о работе Министерства культуры, так как работал там советником.
Как сообщила агентству LETA советник нынешнего министра Даце Мелбарде Лита Кокале, Мелбарде планирует сложить полномочия до 19 июля. В конце мая министр была избрана в Европарламент.
По данным архива агентства LETA, Пунтулис родился в Талси в 1961 году. В 1979 году он получил образование в Рижском техникуме работников культуры и образования, в 1994 году окончил Латвийскую музыкальную академию. Имеет степень магистра по оперному пению.
Пунтулис десять лет был солистом рок-группы Pērkons, работал педагогом по вокалу, долгое время являлся солистом Латвийской национальной оперы.
Политическую деятельность он начал в 2011 году, баллотируясь на выборы в 11-й Сейм по списку национального объединения.
В 2013 году Пунтулис был советником министра культуры, с 2013 года является депутатом Рижской думы.