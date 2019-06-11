"Эксплуатировать будут всегда": чего стоит опасаться гастарбайтерам из Латвии?

"Если появится возможность эксплуатировать работников, то, к сожалению, всегда найдется кто-нибудь, кто немедленно использует эту возможность", - указал Хит.

Часто благоприятная почва для эксплуатации рабочей силы создается тем, что гастарбайтеры не говорят на языке той страны, в которую они приехали, и плохо знают свои права.

В поле зрения GLA попадали случаи, когда рабочих из Восточной Европы эксплуатировали в Великобритании. Чаще всего это происходит в отраслях, в которых трудоустраивают неквалифицированную рабочую силу, и сферах с частой сменой персонала. Это происходит потому, что агентства по трудоустройству, пытаясь удовлетворить большой спрос на работников, поверхностно проверяют и работодателей, и самих потенциальных сотрудников.

Это может привести к ситуации, в которой работодатель, полагаясь на бессилие и незнание нанятого гастарбайтера, совершает различные противозаконные действия: платит неадекватно маленькую зарплату или заставляет платить за возможность работать, а в более тяжких случаях забирает документы сотрудника и требует доступ к банковскому счету, заставляет работать и жить в нечеловеческих условиях.

В прошлом году в Великобритании была осуждена группировка торговцев людьми из Латвии, которая порабощала соотечественников и на родине, и в Соединенном Королевстве. Преступники вербовали своих жертв, обещая хорошую работу в Британии, однако реальность кардинально отличалась от обещанного - у людей отнимали документы и на их имена открывались банковские счета. В качестве спального места гастарбайтерам предоставляли грязный матрас. Кроме того им платили лишь несколько фунтов от зарплаты, которую они получали на Дербиширском предприятии по производству продуктов питания. В целом за пять лет деятельности преступников жертвами группировки стали 28 человек.

Девяти участникам группировки назначены наказания в виде тюремных сроков, самый короткий из которых составляет один год и два месяца, а самый длинный - шесть лет.

"Это было типично для части случаев, с которыми мы столкнулись в Великобритании: работники как в ловушку попадают в такие условия, в которых сами бы никогда не выбрали работать. Это может случиться при экономическом давлении или давлении на любую другую слабую сторону человека. В этом случае гастарбайтеры работали длинные часы за маленькую плату или вовсе бесплатно. Мы, как государственная служба, стараемся по возможности лучше защитить людей от подобных действий работодателей", - пояснил Хит.

Он указал, что дела об эксплуатации рабочей силы обычно являются сложными и их рассмотрение занимает много времени, поэтому существует большая необходимость в превентивных мероприятиях - обучение гастарбайтеров и коммуникация с предприятиями.

"Всем работникам, которые приезжают в Великобританию, хотим наказать: выясните, кто будет вашим работодателем, какие у вас есть права и то, какие условия вы можете ожидать от места работы и жилья. Убедитесь, что знаете, чего ожидать после прибытия в Британию", - подчеркнул Хит.

Он также призвал попавших в трудности гастарбайтеров немедленно обратиться в правоохранительные учреждения Великобритании.

Отмечается, что обычно гастарбайтеры не жалуются полиции из-за языкового барьера или поскольку они не доверяют правоохранительным учреждениям. Или же им просто стыдно за пережитый опыт.

"Если человека эксплуатируют, ему будет очень тяжело об этом говорить. Может быть, жертва думает, что ей никто не поверит. Может, гордость не позволяет признать, что человек был обманут. Языковой барьер, страх говорить о произошедшем, сотрудничество с зарубежными партнерами - все эти проблемы Великобритания пытается решить", - отметил Хит.

Отрасли с самым высоким риском эксплуатации гастарбайтеров - сельское хозяйство, сфера общественного питания, логистика, работа на складах. Сезонные работники попадают в группу риска.