Ответственные учреждения, вероятно, подготовят поправки, чтобы эффективнее контролировать действия граждан третьих стран в Латвии, сообщил журналистам во вторник после заседания подкомиссии Сейма по внутренней безопасности ее руководитель Эдвин Шноре (Национальное объединение).
Могут быть подготовлены поправки для более эффективного контроля за гражданами третьих стран
Сегодня на полузакрытом заседании подкомиссия заслушала представителей Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности по вопросам безопасности, связанным с гражданами третьих стран в Латвии.
Заседание было организовано потому, что вопрос весьма актуален в обществе и люди обеспокоены тем, что граждан третьих стран часто можно увидеть на улицах, сказал Шноре после заседания.
По данным властей, в Латвии проживает около 60 000 граждан Украины. На втором месте - граждане России, число которых за последний год сократилось примерно на 10 000 человек, что означает, что принятые ранее Сеймом поправки к Закону об иммиграции работают, сказал Шноре.
"Тенденция такова, что вместо российских граждан прибывают тысячи граждан Средней Азии из Узбекистана и Таджикистана, хотя некоторые граждане этих стран уже покинули Латвию", - говорит Шноре, который считает, что "это очень серьезно".
Приезд в Латвию граждан-мусульман из стран Центральной Азии создает угрозу безопасности с точки зрения возможной радикализации и нелегальной занятости. "Мало что известно об их прошлом и религиозных наклонностях", - сказал Шноре.
Пограничная охрана делает все возможное, чтобы предотвратить риски безопасности уже на границе, но необходимо учитывать ограниченность ее ресурсов, и "невозможно отсеять всех", сказал Шноре.
Шноре сообщил, что в своей повседневной работе органы безопасности присматриваются к гражданам России, Украины и Средней Азии. Украинские граждане находятся в поле зрения властей, поскольку некоторые из них приехали в Латвию через Россию с оккупированных территорий.
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