Липину интересно Маск кинул "зигу"? Нас ждут длинные четыре года

Хорошо, давайте выдадим ему кредит доверия. Илон Маск приложил правую руку к сердцу, а потом распрямил ее ладонью вниз, так что вся рука была абсолютно прямой под углом примерно 45 градусов. И у меня к этому ровно два вопроса: он действительно "зиганул"? И - что это значит?