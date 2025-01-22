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Липину интересно Маск кинул "зигу"? Нас ждут длинные четыре года

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Жест Илона Маска в день второй инаугурации Дональда Трампа
Жест Илона Маска в день второй инаугурации Дональда Трампа Фото: MIKE SEGAR/REUTERS

20 января Дональд Трамп официально вступил на пост президента США. На мероприятии в честь этого события выступало множество людей, в том числе и Илон Маск - бизнесмен, миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и Twitter (ныне - X). И во время своего выступления Илон Маск... кинул "зигу"?

Хорошо, давайте выдадим ему кредит доверия. Илон Маск приложил правую руку к сердцу, а потом распрямил ее ладонью вниз, так что вся рука была абсолютно прямой под углом примерно 45 градусов. И у меня к этому ровно два вопроса: он действительно "зиганул"? И - что это значит?

Он действительно "зиганул"?

Давайте еще послушаем, что именно говорит Маск в момент демонстрации своего жеста.

"Я просто хочу сказать - спасибо за то, что вы сделали это (избрали Трампа. - Прим. ред.). Спасибо. (сомнительный жест) Мое сердце с вами".

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