Около 150 человек собрались на пикет в защиту Ивана Голунова

Около 150 человек, в том числе и представители различных латвийских СМИ, собрались на пикет у посольства России в Риге. Участники пикета призывают освободить задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Организованный Латвийской ассоциацией журналистов (LŽA) митинг проходит спокойно. Мерприятие контролируют несколько работников Госполиции, однако пока пикет проходит без инцидентов.
Присутствующие держат в руках плакаты с лозунгами в основном на русском языке, призывающими освободить задержанного журналиста.
Галерея: Пикет в защиту Ивана Голунова в Риге
Как говорится в распространенном ранее заявлении LŽA, обстоятельства задержания, обыск в квартире журналиста, незамедлительное участие в отражении дела Голунова провластных СМИ наводят на мысль о том, что это дело - спланированная провокация против журналиста.
Голунов - один из лучших журналистов-расследователей "Медузы", автор многих расследовательских материалов, отмечает LŽA.
В поддержку задержанного по подозрению в покушении на распространение наркотиков Голунова в России уже несколько дней проводятся акции.
"Мы уверены, что Иван Голунов невиновен, причем у нас есть основание считать, что он преследуется в связи с его журналистской деятельностью", - говорится в заявлении гендиректора "Медузы" Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова.
Напомним, журналист был задержан на прошлой неделе в Москве, куда он отправился на встречу с информационным источником. Следователи пояснили, что Голунов якобы пытался продать наркотики.
Сам журналист настаивает, что пакетики с неизвестным веществом в его вещи, а позднее и в его квартиру подкинули сотрудники полиции. После задержания Голунову в четверг в течение 16 часов не позволяли встретиться с адвокатом, также он обвинил полицейских в избиении.