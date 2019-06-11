Вт, 11.06.2019
Арест Ивана Голунова - плевок в лицо всех журналистов России. Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо. Владимир Познер

Около 150 человек собрались на пикет в защиту Ивана Голунова

Foto: Pikets Ivana Golunova atbalstam

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Около 150 человек, в том числе и представители различных латвийских СМИ, собрались на пикет у посольства России в Риге. Участники пикета призывают освободить задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. 

Организованный Латвийской ассоциацией журналистов (LŽA) митинг проходит спокойно. Мерприятие контролируют несколько работников Госполиции, однако пока пикет проходит без инцидентов. 

Присутствующие держат в руках плакаты с лозунгами в основном на русском языке, призывающими освободить задержанного журналиста. 

Галерея: Пикет в защиту Ивана Голунова в Риге

Как говорится в распространенном ранее заявлении LŽA, обстоятельства задержания, обыск в квартире журналиста, незамедлительное участие в отражении дела Голунова провластных СМИ наводят на мысль о том, что это дело - спланированная провокация против журналиста.

Голунов - один из лучших журналистов-расследователей "Медузы", автор многих расследовательских материалов, отмечает LŽA.

В поддержку задержанного по подозрению в покушении на распространение наркотиков Голунова в России уже несколько дней проводятся акции.

"Мы уверены, что Иван Голунов невиновен, причем у нас есть основание считать, что он преследуется в связи с его журналистской деятельностью", - говорится в заявлении гендиректора "Медузы" Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова.

Напомним, журналист был задержан на прошлой неделе в Москве, куда он отправился на встречу с информационным источником. Следователи пояснили, что Голунов якобы пытался продать наркотики.

Сам журналист настаивает, что пакетики с неизвестным веществом в его вещи, а позднее и в его квартиру подкинули сотрудники полиции. После задержания Голунову в четверг в течение 16 часов не позволяли встретиться с адвокатом, также он обвинил полицейских в избиении.

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