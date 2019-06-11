Около 150 человек собрались на пикет в защиту Ивана Голунова

Организованный Латвийской ассоциацией журналистов (LŽA) митинг проходит спокойно. Мерприятие контролируют несколько работников Госполиции, однако пока пикет проходит без инцидентов.

Присутствующие держат в руках плакаты с лозунгами в основном на русском языке, призывающими освободить задержанного журналиста.

Галерея: Пикет в защиту Ивана Голунова в Риге

Как говорится в распространенном ранее заявлении LŽA, обстоятельства задержания, обыск в квартире журналиста, незамедлительное участие в отражении дела Голунова провластных СМИ наводят на мысль о том, что это дело - спланированная провокация против журналиста.

Голунов - один из лучших журналистов-расследователей "Медузы", автор многих расследовательских материалов, отмечает LŽA.

В поддержку задержанного по подозрению в покушении на распространение наркотиков Голунова в России уже несколько дней проводятся акции.

"Мы уверены, что Иван Голунов невиновен, причем у нас есть основание считать, что он преследуется в связи с его журналистской деятельностью", - говорится в заявлении гендиректора "Медузы" Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова.

Напомним, журналист был задержан на прошлой неделе в Москве, куда он отправился на встречу с информационным источником. Следователи пояснили, что Голунов якобы пытался продать наркотики.