Вт, 11.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

Лесной пожар в Баложи локализован

Лесной пожар

ФОТО: Lita Krone/LETA

Вспыхнувший вчера лесной пожар в Баложи Кекавского края локализован, продолжается работа над его полной ликвидацией, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

В понедельник в 14.43 ГПСС получила вызов на пожар в Баложи Кекавского края, где, по предварительной информации, горела сухая трава. Прибыв на место, пожарные констатировали, что горят лесной почвенный покров и лес, и есть угроза распространения пламени.

В 19.23 пожар был локализован, площадь горения составила 3 га. В тушении пожара были задействованы также Государственная служба леса и техника местного предприятия.

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