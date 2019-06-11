Лесной пожар в Баложи локализован

Вспыхнувший вчера лесной пожар в Баложи Кекавского края локализован, продолжается работа над его полной ликвидацией, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
В понедельник в 14.43 ГПСС получила вызов на пожар в Баложи Кекавского края, где, по предварительной информации, горела сухая трава. Прибыв на место, пожарные констатировали, что горят лесной почвенный покров и лес, и есть угроза распространения пламени.
В 19.23 пожар был локализован, площадь горения составила 3 га. В тушении пожара были задействованы также Государственная служба леса и техника местного предприятия.