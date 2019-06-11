Турлайс: Баранник избегает встречи со мной

Исключенный из "Согласия" вице-мэр Риги Вадим Баранник избегает встречи с председателем Рижской думы Дайнисом Турлайсом, который хочет обсудить с ним вопрос об управлении муниципальными предприятиями и особенно об отзыве исполняющего обязанности департамента сообщения думы Эмила Якринса с временного правления предприятия Rīgas satiksme, сообщает агентство LETA.
Во вторник в интервью передаче "1:1" Латвийского телевидения Турлайс признал, что не смог в течение нескольких дней встретиться с Баранником, чтобы обсудить вопрос об отстранении Яркинса с временного правления Rīgas satiksme, поэтому у мэра Риги сложилось впечатление, что Баранник встречи избегает.
"У меня такое впечатление, так как он не пришел на собрание мэра Риги с вице-мэрами, туда пришел только вице-мэр Олег Буров", - сказал Турлайс.
Ранее он уже заявлял СМИ, что изменения в руководстве отдельных муниципальных предприятий можно будет сделать только после снятия Баранника с должности.
Турлайс понимает, что этот вопрос особо актуализировался после случая, когда Баранник как держатель долей капитала Rīgas satiksme во временное правление без согласования с председателем думы выдвинул бывшего исполняющего обязанности департамента сообщения Рижской думы Эмила Якринса.
Баранник остается держателем долей капитала предприятий Rīgas satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas Centrāltirgus, Рижского национального зоопарка, "Рижской 1-й больницы", "Рижской 2-й больницы", "Рижского роддома" и Rīgas veselības centrs.