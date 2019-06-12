Уголовное дело против журналиста российского портала "Медуза" Ивана Голунова - это "заказ" - в этом сомнений нет, считает лидер оппозиции России и основатель Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный. Кто решил и почти реализовал операцию, в результате которой Голунов мог попасть в тюрьму на 20 лет. В чьих интересах и по чьему заданию было сфабриковано дело против журналиста, расследовал Фонд по борьбе с коррупцией.

После задержания Голунова прозвучали разные версии о том, кто заказал преследование журналиста - это бывшие московские чиновники, предприниматели, получающие заказы московского самоуправления, службы безопасности или так называемая похоронная мафия.

Как известно, Голунов был задержан в прошлый четверг в Москве, ему несколько часов не давали встретиться с адвокатом.

Голунову были выдвинуты обвинения в попытке торговли наркотиками, за что грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев во вторник неожиданно сообщил, что принято решение освободить Голунова, а уголовное дело против него закрыть. Решение было принято в связи с недоказанностью его вины.

Голунов уже с самого начала отмечал, что дело против него связано с профессиональной деятельностью. По мнению журналиста, наркотики подкинули сотрудники полиции.

Голунов указал, что за начатым против него делом стоят службы безопасности похоронная мафия. Ранее он готовил материал по этим темам и получал угрозы. В течение последнего месяца ему угрожали несколько раз.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Навальный и активисты его фонда согласы с выводами проекта исследовательской журналистики "Проект", что причина преследования Голунова - материал о связи должностных лиц ФСБ с похоронным бизнесом, что несет чиновникам значительный заработок.

По данным издания "Проект", в расследовании спецкора "Медузы" речь шла о возможной связи двух высокопоставленных сотрудников ФСБ - главы управления по Москве и Московской области генерал-полковника Алексея Дорофеева и его помощника подполковника Марата Медоева - со столичным рынком похоронных услуг.

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

Подготовленный материал опубликован не был. Голунов исследовал связь должностных лиц службы безопасности с похоронной фирмой "Ритуал".

Начав собирать информацию о двух этих людях, активисты фонда нашли много интересного об одном из них - Марате Медоеве и его семье.

Отец Марата Медоева - Игорь Медоев - бывший сотрудник ФСБ, он получил награду "Герой России" и работал помощником министра обороны.

Как выяснили активисты фонда Навального, семье Медоева в Москве принадлежат несколько единиц эксклюзивной недвижимости.

Площадь четырех принадлежащих семье квартир составляет от 96 до 200 метров.

Семье также принадлежит и нежилое здание в Москве площадью 948 квадратных метров, которое арендует Московская автодорожная инспекция.

Этой инспекцией руководит родственник Игоря Медоева Юрий Овсянников, который ранее недолгое время работал министром транспорта в оккупированном Крыму.

Согласно документам, в согласовании договора аренды участвовал и мэр Москвы Сергей Собянин.

Семье Медоева принадлежат и несколько десятков эксклюзивных автомобилей.

В 2017 году Марат Магоев продал одну из своих машин некому Валерию Большакову.

Человек с таким именем упомянут на сайте предприятия "Ритуал" как руководитель отдела.

Это сделака позволяет связать Медоевых с так называемой похоронной мафией Москвы.

Представители "Медузы" после задержания Голунова обещали, что в сотрудничестве с журналистами будут завершены все статьи Голунова.