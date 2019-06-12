Ср, 12.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

Марш в Москве: задержаны более 200 человек, в том числе журналисты и Навальный

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ФОТО: EPA/Scanpix

В центре Москвы в среду на проходящем в поддержку журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова марше было задержано порядка 200 человек, в том числе ряд журналистов и Алексей Навальный.

Стоит отметить, что 12 июня отмечается день России. Марш, о котором было объявлено до освобождения Ивана Голунова из-под домашнего ареста, Московская дума согласовывать отказалась. Голунов был отпущен накануне акции, однако люди решили выйти на марш.

СМИ сообщили о задержании журналистов целого ряда как российских, так и зарубежных изданий. Кроме того, задержан российский оппозиционный лидер Алексей Навальный.

Портал "Медуза" передает, что на Навального составили протокол об организации марша в Москве. Ему грозит до 30 суток ареста.

Поступила информация о том, что полиция начала применять дубинки. Среди задержанных - и подростки. 

Задержанным вменяют нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Полиция также сообщила, что всего в акции приняли участие 1200 человек.

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