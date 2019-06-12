Марш в Москве: задержаны более 200 человек, в том числе журналисты и Навальный

В центре Москвы в среду на проходящем в поддержку журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова марше было задержано порядка 200 человек, в том числе ряд журналистов и Алексей Навальный.
Стоит отметить, что 12 июня отмечается день России. Марш, о котором было объявлено до освобождения Ивана Голунова из-под домашнего ареста, Московская дума согласовывать отказалась. Голунов был отпущен накануне акции, однако люди решили выйти на марш.
СМИ сообщили о задержании журналистов целого ряда как российских, так и зарубежных изданий. Кроме того, задержан российский оппозиционный лидер Алексей Навальный.
Навального задержали— Телеканал Дождь (@tvrain) 12 июня 2019 г.
Фото: Артем Миндрин / Дождь pic.twitter.com/T4J6zp1Kl9
Как все стремительно в этот раз. Сказали, что я организовал незаконное шествие по бульварам. Снимайте шнурки и ремень, сдавайте телефон - и в камеру. Ну окей. Зато я сегодня был среди честных людей и сам остался честным человеком.— Alexey Navalny (@navalny) 12 июня 2019 г.
Портал "Медуза" передает, что на Навального составили протокол об организации марша в Москве. Ему грозит до 30 суток ареста.
Поступила информация о том, что полиция начала применять дубинки. Среди задержанных - и подростки.
На Кузнецком мосту скандируют: Я/Мы Иван Голунов pic.twitter.com/qd2VdreSq0— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.
Задержанным вменяют нарушение порядка проведения массовых мероприятий.
Полиция также сообщила, что всего в акции приняли участие 1200 человек.
День России: pic.twitter.com/m2RnRvHFsx— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 12 июня 2019 г.