Редактор "Новой газеты": решение об освобождении Голунова принимал Путин

Кроме того, на встречи присутствовали Алексей Венедиктов, заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, начальник ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Олег Баранов. В ходи дительного разговора было предложено не отправлять Голунова в СИЗО. Соответствующее ходатайство, подкрепленное поручительствами участников субботней встречи, подали адвокаты журналиста, сообщает "Интерфакс".

Суд ходатайство удовлетворил и отправил Голунова под домашний арест.

В понедельник дискуссия о будущем Голунова продолжилась, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова встретилась с президентом Владимиром Путиным и подробно доложила ему о ситуации, рассказал Муратов.

Детали встречи неизвестны, однако, на выходе Москалькова высказала предположение, что в России по сфабрикованным делам в результате подброса наркотиков сидит не одна тысяча человек.

Резюмируя свое повествование, Муратов выдвинул гипотезу, что высшее "политическое руководство приняло правильное решение", так как усмотрело в действиях МВД попытку сформировать в обществе определенную "точку зрения".

Муратов подчеркнул, что решающее значение в принятии решения освободить Голунова сыграли данные экспертиз, а также невиданная солидарность общества и готовность тысяч людей выйти на марш в защиту журналиста.

Напомним, задержанный в России журналист портала "Медуза" Иван Голунов во вторник был освобожден из-под домашнего ареста после того, как было принято решение закрыть его уголовное дело.

Ранее во вторник глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что дело Голунова прекращено в связи с недоказанностью его вины.

Колокольцев также сообщил, что от занимаемой должности отстранены сотрудники правозащитных учреждений, которые занимались делом Голунова. По отношению к полицейским, задержавшим журналиста, начата проверка.

Также он рассказал, что попросит президента России Владимира Путина освободить от должности начальника полиции западного округа Москвы Андрея Пучкова и руководителя Управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

Напомним, журналист был задержан на прошлой неделе в Москве, куда он отправился на встречу с информационным источником.

Следователи пояснили, что Голунов якобы пытался продать наркотики.

Сам журналист настаивает, что пакетики с неизвестным веществом в его вещи, а позднее и в его квартиру подкинули сотрудники полиции.

После задержания Голунову в четверг в течение 16 часов не позволяли встретиться с адвокатом, также он обвинил полицейских в избиении.

Позднее он был помещен под домашний арест. Наркотиков в его крови не обнаружили.