Редактор "Новой газеты": решение об освобождении Голунова принимал Путин

Решение об освобождении журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова было принято еще в понедельник, 10 июня, однако официально об этом не сообщали, пока не будут получены результаты экспертиз. Как рассказал интервью The Bell председатель совета директоров "Новой газеты" Дмитрий Муратов, в субботу до заседания суда, выбравшего меру пресечения Голунову, состоялся его разговор с заместителем Сергея Собянина Натальей Сергуниной.
Кроме того, на встречи присутствовали Алексей Венедиктов, заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, начальник ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Олег Баранов. В ходи дительного разговора было предложено не отправлять Голунова в СИЗО. Соответствующее ходатайство, подкрепленное поручительствами участников субботней встречи, подали адвокаты журналиста, сообщает "Интерфакс".
Суд ходатайство удовлетворил и отправил Голунова под домашний арест.
В понедельник дискуссия о будущем Голунова продолжилась, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова встретилась с президентом Владимиром Путиным и подробно доложила ему о ситуации, рассказал Муратов.
Детали встречи неизвестны, однако, на выходе Москалькова высказала предположение, что в России по сфабрикованным делам в результате подброса наркотиков сидит не одна тысяча человек.
Резюмируя свое повествование, Муратов выдвинул гипотезу, что высшее "политическое руководство приняло правильное решение", так как усмотрело в действиях МВД попытку сформировать в обществе определенную "точку зрения".
Муратов подчеркнул, что решающее значение в принятии решения освободить Голунова сыграли данные экспертиз, а также невиданная солидарность общества и готовность тысяч людей выйти на марш в защиту журналиста.
Напомним, задержанный в России журналист портала "Медуза" Иван Голунов во вторник был освобожден из-под домашнего ареста после того, как было принято решение закрыть его уголовное дело.
Ранее во вторник глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что дело Голунова прекращено в связи с недоказанностью его вины.
Колокольцев также сообщил, что от занимаемой должности отстранены сотрудники правозащитных учреждений, которые занимались делом Голунова. По отношению к полицейским, задержавшим журналиста, начата проверка.
Также он рассказал, что попросит президента России Владимира Путина освободить от должности начальника полиции западного округа Москвы Андрея Пучкова и руководителя Управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.
Напомним, журналист был задержан на прошлой неделе в Москве, куда он отправился на встречу с информационным источником.
Следователи пояснили, что Голунов якобы пытался продать наркотики.
Сам журналист настаивает, что пакетики с неизвестным веществом в его вещи, а позднее и в его квартиру подкинули сотрудники полиции.
После задержания Голунову в четверг в течение 16 часов не позволяли встретиться с адвокатом, также он обвинил полицейских в избиении.
Позднее он был помещен под домашний арест. Наркотиков в его крови не обнаружили.
Во многих городах России и других стран в поддержку Голунова прошли пикеты. Не осталась в стороне и Рига.