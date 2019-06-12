Ср, 12.06.2019
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Кандидат в депутаты Балвской думы подкупил избирателей алкоголем: ему назначен штраф

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Иллюстративное фото.

ФОТО: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Прокуратура назначила штраф в размере 2150 евро кандидату в депутаты Балвской думы от Латвийской зеленой партии за подкуп двух избирателей в 2017 году во время выборов в местное самоуправление, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска. 

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый перед муниципальными выборами предлагал избирателю алкогольные напитки, если он проголосует за конкретного кандидата в списке Латвийской зеленой партии.

В день выборов два человека проголосовали за упомянутого кандидата и обвиняемый им за это дал еще одну литровую бутылку алкоголя. 

Учитывая, что кандидат в депутаты открыто признал свою вину и искренне сожалеет о произошедшем, прокурор решил назначить обвиняемому наказание в виде штрафа. 

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