Кандидат в депутаты Балвской думы подкупил избирателей алкоголем: ему назначен штраф

Прокуратура назначила штраф в размере 2150 евро кандидату в депутаты Балвской думы от Латвийской зеленой партии за подкуп двух избирателей в 2017 году во время выборов в местное самоуправление, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый перед муниципальными выборами предлагал избирателю алкогольные напитки, если он проголосует за конкретного кандидата в списке Латвийской зеленой партии.
В день выборов два человека проголосовали за упомянутого кандидата и обвиняемый им за это дал еще одну литровую бутылку алкоголя.
Учитывая, что кандидат в депутаты открыто признал свою вину и искренне сожалеет о произошедшем, прокурор решил назначить обвиняемому наказание в виде штрафа.