Кандидат в депутаты Балвской думы подкупил избирателей алкоголем: ему назначен штраф

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый перед муниципальными выборами предлагал избирателю алкогольные напитки, если он проголосует за конкретного кандидата в списке Латвийской зеленой партии.

В день выборов два человека проголосовали за упомянутого кандидата и обвиняемый им за это дал еще одну литровую бутылку алкоголя.