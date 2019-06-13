"Не поздоровались": Собчак с Богомоловым встретились с Виторганом на премьере "Давай разведемся"

В 2019 году открытый российский фестиваль отмечает 30-летие. Организаторы мероприятия решили порадовать гостей города Сочи не только яркой программой с форумами и концертами, но и яркими вечеринками, которые с воодушевлением посещают представители шоу-бизнеса.

В один из вечеров на фестивале в одно и то же время оказались два соперника: Максим Виторган и Константин Богомолов — экс-супруг и нынешний возлюбленный телеведущей.

Как сообщалось ранее, в начале этого года даже ходили слухи о драке мужчин за расположение Ксении. Собчак выбрала Богомолова и открыто выходит с ним в свет.

На вечеринке между ними чувствовалось напряжение, хотя ведущая неоднократно заявляла, что после развода сохранила с экс-супругом хорошие отношения. На этот раз Собчак постаралась избежать контакта с Виторганом. Собчак общалась с нынешним возлюбленным и его коллегами в противоположном от Максима углу зала.

Бывшие соперники вели себя мирно: они игнорировали друг друга и наслаждались интересным вечером и дорогими напитками. Поклонники Виторгана ждали от мужчины другой реакции, так как после его грозного заявления перед поездкой на мероприятие у подписчиков не было сомнений в том, что дело закончится конфликтом между Максимом и Константином.

"Ну, "Кинотавр", я снова еду на тебя! Прости заранее за все", — сделал предупреждение актер, собираясь в дорогу.

Однако пока мужчине не надо просить прощения. На мероприятиях фестиваля он не был замечен в каком-либо скандале. Как и многие коллеги, в Сочи Максим посещает открытые форумы, а вечера проводит, отдыхая в компании друзей и знакомых. Даже встреча с бывшей супругой и ее возлюбленным не нарушила спокойствие актера.

Богомолов и Собчак покинули мероприятие до его окончания, а вскоре их примеру последовал и Виторган. Звезды были единогласны и в своем решении не общаться с представителями прессы: они просили, чтобы их фотографировали как можно меньше.