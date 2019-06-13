Чт, 13.06.2019
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Нацблок предлагает перевести рижские детские сады на госязык

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Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Фракция национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvibai/LNNK в Рижской думе призывает ввести во всех детских садах самоуправления учебные программы на государственном языке, сообщил агентству LETA представитель фракции Эдвард Ратниекс.

Фракция предлагает включить вопрос о переводе детсадов на госязык с 2020/2021 учебного года в повестку дня следующего заседания комитета по образованию, культуре и спорту.

Как указал председатель фракции Наурис Пунтулис, каждое самоуправление в рамках закона имеет возможность определять язык обучения в своих образовательных учреждениях.

"Такую возможность обязательно должна использовать и Рига, обеспечив постепенный переход на обучение на государственном языке. Уже сейчас очереди в детские сады являются показателем того, что спрос на дошкольное образование на государственном языке намного выше, чем предложение", - подчеркнул Пунтулис.

Фракция предлагает поручить департаменту во вопросам образования, культуры и спорта до 30 августа представить комитету необходимые изменения в нормативных актах, чтобы обеспечить со следующего учебного года во всех детских садах Риги введение учебных программ на государственном языке.

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