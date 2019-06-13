Нацблок предлагает перевести рижские детские сады на госязык

Фракция предлагает включить вопрос о переводе детсадов на госязык с 2020/2021 учебного года в повестку дня следующего заседания комитета по образованию, культуре и спорту.

Как указал председатель фракции Наурис Пунтулис, каждое самоуправление в рамках закона имеет возможность определять язык обучения в своих образовательных учреждениях.

"Такую возможность обязательно должна использовать и Рига, обеспечив постепенный переход на обучение на государственном языке. Уже сейчас очереди в детские сады являются показателем того, что спрос на дошкольное образование на государственном языке намного выше, чем предложение", - подчеркнул Пунтулис.