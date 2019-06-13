Нацблок предлагает перевести рижские детские сады на госязык

Фракция национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvibai/LNNK в Рижской думе призывает ввести во всех детских садах самоуправления учебные программы на государственном языке, сообщил агентству LETA представитель фракции Эдвард Ратниекс.
Фракция предлагает включить вопрос о переводе детсадов на госязык с 2020/2021 учебного года в повестку дня следующего заседания комитета по образованию, культуре и спорту.
Как указал председатель фракции Наурис Пунтулис, каждое самоуправление в рамках закона имеет возможность определять язык обучения в своих образовательных учреждениях.
"Такую возможность обязательно должна использовать и Рига, обеспечив постепенный переход на обучение на государственном языке. Уже сейчас очереди в детские сады являются показателем того, что спрос на дошкольное образование на государственном языке намного выше, чем предложение", - подчеркнул Пунтулис.
Фракция предлагает поручить департаменту во вопросам образования, культуры и спорта до 30 августа представить комитету необходимые изменения в нормативных актах, чтобы обеспечить со следующего учебного года во всех детских садах Риги введение учебных программ на государственном языке.