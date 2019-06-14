Во время грозы в Риге на человека упало дерево

Перед тем как на место происшествия приехали оперативные службы, пострадавший своими силами смог выбраться из-под дерева и спасатели отнесли его в машину Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

Скорее всего, именно в результате ударов молнии вчера возникли четыре пожара. В Талсинском крае горела баня площадью в 70 квадратных метров, в Гробиньском крае - дерево площадью десять квадратных метров. Между тем в Бабитском крае горела крыша жилого дома, а в Сигулдском крае - дерево.

В целом в связи с грозой и сильным ветром пожарные за минувшие сутки выехали более чем на 50 вызовов. В основном вызовы поступали о том, что сломалось дерево и перегородило проезжую часть дороги, были также и случаи, когда деревья падали на автомобили или крыши жилых домов.

Более 20 вызовов были получены из Риги и окрестностей столицы, в свою очередь еще 19 - из Земгале.