Ошибочка вышла? ПВС проверила предприятие и предоставила неточные данные

Убытки в несколько тысяч евро, испорченная репутация, потенциально потерянные клиенты - таковы последствия проведенной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) проверки на предприятии Lat Eko Food, в ходе которой в ряде его продуктов было выявлено повышенное содержание патулина. Об этом пишет Dienas Bizness.