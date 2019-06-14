Ошибочка вышла? ПВС проверила предприятие и предоставила неточные данные

Убытки в несколько тысяч евро, испорченная репутация, потенциально потерянные клиенты - таковы последствия проведенной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) проверки на предприятии Lat Eko Food, в ходе которой в ряде его продуктов было выявлено повышенное содержание патулина. Об этом пишет Dienas Bizness.
Руководитель предприятия Эгия Мартинсоне считает, что публично предоставленная ПВС информация о проверке на предприятии была неточной, поспешной и по-разному интерпретируемой, поэтому в обществе возник ненужный ажиотаж.
В начале июня ПВС призвала латвийцев не употреблять в пищу несколько видов производимых Lat Eko Food фруктовых пюре, в том числе предназначенных для младенцев.
В рамках контроля в продуктах было обнаружено токсичное вещество - микотоксин патулин, концентрация которого превысила максимально допустимый уровень. ПВС поручила предприятию отозвать из торговли эти продукты.