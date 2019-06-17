Видео: Лиго в лесу. Свиной кебаб над костром

Сложно найти человека, которому не нравится хороший кебаб! Но знали ли вы, что его можно приготовить не только самому, но и прямо в лесу, над костром! Поверьте нам, это несложно и намного вкуснее, чем в местной кебабной.

Приступаем!

Нам понадобится: свиной карбонад (по этому рецепту можно готовить и с любым другим мясом, которое вам по вкусу - говядина, курица и т.д.);

соль, перец;

молотая копченая паприка;

вываренное тёмное пиво (подходит также солодовый экстракт);

один лайм или лимон;

чеснок;

сметана.

Перед приготовлением желательно подготовить треногу из дерева и разместить её над костром, а также найти в лесу ветку, которая будет служить зажимом-держателем для кусков мяса.

Приготовление:

Режем мясо на тонкие кусочки. Мелко нарезаем или измельчаем с помощью тёрки чеснок и переходим к маринованию мяса. К мясу добавляем натёртый чеснок, чёрный перец и соль. Добавляем большую щепотку молотой сладкой паприки. Затем добавляем сметану. Разминаем лайм, разрезаем его и выжимаем на мясо его сок. Оставляем мясо мариноваться.

Далее следует найти палочку с двумя ветками, которые удержат всё это вместе. Нанизываем на неё мясо. Закрепляем мясо над костром, и позволяем ему коптиться и печься до полной готовности.

Берём ломтик вашего любимого хлеба, кладём на него капустный салат и мясо. Приятного аппетита!

Кстати, завтра мы поделимся рецептом идеального капустного салата. Насколько прост его рецепт, настолько замечателен его вкус.

Галерея: Лиго в лесу. Свиной кебаб над костром

Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:

Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису.

Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!