Лиго в лесу: Свиной кебаб над костром
Готовясь к Лиго, TVNET традиционно предлагает вам полезные советы и разнообразные рецепты. Эти необычные блюда готовы появиться на свет в ночь летнего солнцестояния в главной святыне нашей страны - в лесу. Также как и раньше нашим гуру и экспертом "лесных вкусов" стал повар Ритварс Томс Логинс. Пришло время для первого рецепта в рамках нашего проекта "Лиго в лесу". Встречайте: кебаб из свинины над костром с идеальным салатом из капусты!
Видео: Лиго в лесу. Свиной кебаб над костром
Сложно найти человека, которому не нравится хороший кебаб! Но знали ли вы, что его можно приготовить не только самому, но и прямо в лесу, над костром! Поверьте нам, это несложно и намного вкуснее, чем в местной кебабной.
Приступаем!
Нам понадобится:
- свиной карбонад (по этому рецепту можно готовить и с любым другим мясом, которое вам по вкусу - говядина, курица и т.д.);
- соль, перец;
- молотая копченая паприка;
- вываренное тёмное пиво (подходит также солодовый экстракт);
- один лайм или лимон;
- чеснок;
- сметана.
Перед приготовлением желательно подготовить треногу из дерева и разместить её над костром, а также найти в лесу ветку, которая будет служить зажимом-держателем для кусков мяса.
Приготовление:
Режем мясо на тонкие кусочки. Мелко нарезаем или измельчаем с помощью тёрки чеснок и переходим к маринованию мяса. К мясу добавляем натёртый чеснок, чёрный перец и соль. Добавляем большую щепотку молотой сладкой паприки. Затем добавляем сметану. Разминаем лайм, разрезаем его и выжимаем на мясо его сок. Оставляем мясо мариноваться.
Далее следует найти палочку с двумя ветками, которые удержат всё это вместе. Нанизываем на неё мясо. Закрепляем мясо над костром, и позволяем ему коптиться и печься до полной готовности.
Берём ломтик вашего любимого хлеба, кладём на него капустный салат и мясо. Приятного аппетита!
Кстати, завтра мы поделимся рецептом идеального капустного салата. Насколько прост его рецепт, настолько замечателен его вкус.
Галерея: Лиго в лесу. Свиной кебаб над костром
Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:
Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису.
Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!
Говорим "спасибо" магазинам Linotēka и CITA:ROTA за наряды, а цветочному салону Aina - за праздничный венок.