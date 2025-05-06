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В Рундальском дворце пройдет винный фестиваль

Фото статьи
Фото: Edijs Pālens/LETA

Фестиваль латвийских виноделов пройдет во дворе Рундальского дворца в субботу, 17 мая, с 11:00 до 14:00, сообщил Ричард Иванов, член правления Латвийской ассоциации виноградарей и виноделов.

В фестивале примут участие 12 латвийских виноделов из разных регионов. Мероприятие призвано укрепить сотрудничество между производителями, а также популяризировать Бауский край и Земгале как привлекательное места для гастрономического туризма.

На винном фестивале посетители смогут попробовать местные вина, принять участие в мастер-классах и познакомиться с латвийским виноградом и продукцией садоводов. Его организовали Латвийская ассоциация виноградарей и виноделов, учрежденная в 2006 году, в сотрудничестве с Центром развития предпринимательства и компетенций самоуправления Бауского края.

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