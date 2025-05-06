В Рундальском дворце пройдет винный фестиваль

В фестивале примут участие 12 латвийских виноделов из разных регионов. Мероприятие призвано укрепить сотрудничество между производителями, а также популяризировать Бауский край и Земгале как привлекательное места для гастрономического туризма.

На винном фестивале посетители смогут попробовать местные вина, принять участие в мастер-классах и познакомиться с латвийским виноградом и продукцией садоводов. Его организовали Латвийская ассоциация виноградарей и виноделов, учрежденная в 2006 году, в сотрудничестве с Центром развития предпринимательства и компетенций самоуправления Бауского края.