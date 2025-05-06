Рианна объявила, что ждет третьего ребенка

Рианна блистала на красной дорожке в потрясающем платье, которое подчеркивало ее изгибы. Певица держала руки на животе и улыбалась в камеры. A$AP Rocky также подтвердил новость о беременности своей возлюбленной и поблагодарил журналистов, которые поздравили пару с грядущим пополнением, сообщает BBC.



Ранее рэпер обещал назвать третьего ребенка именем адвоката (Джозефа Такопины), который вел его дело и спас его от длительного заключения в тюрьме. Как пишут СМИ, музыканта обвиняли в том, что он стрелял в бывшего друга во время ссоры в Голливуде.



У пары уже есть двое детей: первый сын RZA родился в мае 2022 года, а второй, Riot, - в августе 2023 года.